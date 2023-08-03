為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    卡努颱風強襲沖繩 駐日美軍「氣象雷達」遭吹翻

    「卡努」颱風侵襲日本冲繩，今日傳出駐日美軍的氣象用雷達，不敵颱風慘遭吹翻、零件四散。（圖擷取自@theokinawatimes推特）

    「卡努」颱風侵襲日本冲繩，今日傳出駐日美軍的氣象用雷達，不敵颱風慘遭吹翻、零件四散。（圖擷取自@theokinawatimes推特）

    2023/08/03 18:12

    〔即時新聞／綜合報導〕今年第6號颱風「卡努」侵襲日本冲繩，給當地帶來強烈風雨，且造成2死61傷，並導致14多萬戶停電，超過300個航班停飛、部分船運停航。日媒指出，除了路樹倒塌、道路淹水、水塔被吹落等災情，還傳出駐日美軍的氣象用雷達，也不敵颱風而慘遭吹翻、零件四散，所幸未造成人員傷亡。

    綜合日媒報導，駐日美軍設置於沖繩縣宇流麻市勝連平敷屋的氣象用雷達，2日被強風吹毀，區長西新屋光男表示，他在當天下午4點接獲附近居民通報後，立即前往現場確認，並發現原該氣象用雷達的上半部，因不堪強風損壞，導致部分零件直接被吹飛、散落各處，所幸氣象雷達距離民宅有一段距離，因此並未造成人員受傷。

    另據平敷屋自治會表示，早在2011年也曾發生類似事件，當時氣象雷達也因遇到颱風被吹毀，脫落的大型零件直接吹到附近民宅，導致居民的屋頂被砸出破洞，車輛被撞凹，合計共有16件受害通報。受此影響，當地政府要求駐日美軍將雷達轉移至遠離民宅處，也就是目前的位置，所幸此次損壞並未造成其他災情。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    卡努來襲 交通、活動異動取消一次看（不斷更新）
    2023/08/03 16:20

    卡努來襲 交通、活動異動取消一次看（不斷更新）
    北北基宜放颱風假、綠島18:00起停班課！ 8/3停班停課看這裡
    2023/08/03 16:17

    北北基宜放颱風假、綠島18:00起停班課！ 8/3停班停課看這裡

    宜誠日日和 為您打造幸福的總和
    卡努颱風打亂空中交通 取消117架次
    2023/08/03 14:12

    卡努颱風打亂空中交通 取消117架次
    卡努強襲沖繩釀2死61傷 未來可能迴轉再襲沖繩
    2023/08/03 13:20

    卡努強襲沖繩釀2死61傷 未來可能迴轉再襲沖繩

    夏季悶、熱、癢 下半「身」讓你好痛苦
    卡努颱風擾局！國際郵輪去不了沖繩 一度改停高雄港
    2023/08/02 23:26

    卡努颱風擾局！國際郵輪去不了沖繩 一度改停高雄港
    卡努籠罩日本沖繩交通癱瘓 傳1死多傷逾21萬戶停電中
    2023/08/02 08:55

    卡努籠罩日本沖繩交通癱瘓 傳1死多傷逾21萬戶停電中
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播