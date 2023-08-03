卡努颱風強襲沖繩 駐日美軍「氣象雷達」遭吹翻

「卡努」颱風侵襲日本冲繩，今日傳出駐日美軍的氣象用雷達，不敵颱風慘遭吹翻、零件四散。（圖擷取自@theokinawatimes推特）

2023/08/03 18:12

〔即時新聞／綜合報導〕今年第6號颱風「卡努」侵襲日本冲繩，給當地帶來強烈風雨，且造成2死61傷，並導致14多萬戶停電，超過300個航班停飛、部分船運停航。日媒指出，除了路樹倒塌、道路淹水、水塔被吹落等災情，還傳出駐日美軍的氣象用雷達，也不敵颱風而慘遭吹翻、零件四散，所幸未造成人員傷亡。

綜合日媒報導，駐日美軍設置於沖繩縣宇流麻市勝連平敷屋的氣象用雷達，2日被強風吹毀，區長西新屋光男表示，他在當天下午4點接獲附近居民通報後，立即前往現場確認，並發現原該氣象用雷達的上半部，因不堪強風損壞，導致部分零件直接被吹飛、散落各處，所幸氣象雷達距離民宅有一段距離，因此並未造成人員受傷。

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另據平敷屋自治會表示，早在2011年也曾發生類似事件，當時氣象雷達也因遇到颱風被吹毀，脫落的大型零件直接吹到附近民宅，導致居民的屋頂被砸出破洞，車輛被撞凹，合計共有16件受害通報。受此影響，當地政府要求駐日美軍將雷達轉移至遠離民宅處，也就是目前的位置，所幸此次損壞並未造成其他災情。

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