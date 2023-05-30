高雄放寬橙燈節水措施 公立泳池訓練或賽事開放不限水

鳳山運動園區游泳池是高雄唯二符合比賽規格的公立游泳池。（記者陳文嬋攝）

2023/05/30 20:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕南部水情好轉但仍未解渴，颱風逼近將不受影響，高屏溪流量近5天大減一半，高雄維持水情橙燈不變，今起放寬節水措施，千度用水大戶放寬減量供水量，一般民生用水夜間減壓供水時間放寬2小時，公立游泳池訓練或賽事開放不限水。

連續4波梅雨鋒面挹注降雨，帶動南部水情好轉，但仍未達解渴，高屏溪流量上升，一度高達每秒65.5立方公尺（CMS），改善高雄水情好轉，不過近5天流量大減一半，今降為22CMS。

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高雄與台南共用的南化水庫，今年集水區降雨量少，仰賴高雄從旗山溪甲仙堰越域引水，挹注南化水庫蓄水量，以減少水庫出水量，今旗山溪流量降為9.6CMS，水庫蓄水率28.42%偏低。

市府建議中央放寬橙燈節水措施，旱災中央災害應變中心今晚開會決議，高雄水情維持橙燈，自今日起每月用水量1000度以上工業大戶從減量供水1成放寬為5%；非工業用水大戶及游泳池、洗車、三溫暖等，從減量供水1成5放寬為1成。

此外，一般民生用水夜間減壓供水放寬2小時，從原本減壓時間為晚間10時至隔日6時，放寬為晚間11時至隔日5時，公立游泳池訓練或賽事開放不限水。

高雄也擴大支援台南用水，隨著一期稻作明天收割完成，將增加旗山溪甲仙堰越域引水量至南化水庫，並每日供應3萬噸清水，以穩定南部供水。

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