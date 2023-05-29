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    高雄水情研議放寬節水措施 今啟動北援台南清水

    高屏溪流量變化大，近5天大減一半。（記者陳文嬋攝）

    高屏溪流量變化大，近5天大減一半。（記者陳文嬋攝）

    2023/05/29 23:37

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕瑪娃颱風逼近，氣象局評估南部降雨不大，南部水情恐難解渴，加上高屏溪流量變化大，市長陳其邁受訪未鬆口調降燈號，市府建議中央放寬節水措施，旱災中央災害應變中心明將開會決定，高雄今啟動北援台南清水每日3萬噸及南化聯通管充水作業，以因應高屏溪高濁度或緊急狀況。

    連續4波梅雨鋒面帶來降雨，挹注高屏溪流量上升，一度高達每秒65·5立方公尺（CMS），今流量降為25·1CMS、上游旗山溪今流量11·31CMS，水公司除了以高屏溪的地面水及伏流水正常供水外，也從高屏溪引水至鳳山水庫蓄存每日6萬噸。

    此外，高雄與台南共用的南化水庫，今蓄水率近2成8仍偏低，高雄持續從旗山溪甲仙堰越域引水，挹注南化水庫蓄水量，以減少南化水庫出水量。

    水利署南水局評估高雄供水已能滿足常態每日150萬噸用水量，且氣象局預估6月降雨正常，建議中央將橙燈調降為黃燈，但市長陳其邁受訪未鬆口，加上高屏溪流量變化大，近5天大減一半，採取保守因應策略。

    水利署與市府研議放寬節水措施，每月用水量1000度以上工業大戶從減量供水1成降為5%，非工業用水大戶從減量供水1成5降為1成，旱災中央災害應變中心明將開會決定。

    至於水情橙燈規定游泳池減量供水，高雄加嚴關閉公立游泳池，市府研議將開放訓練、比賽用游泳池；水公司今也啟動高雄北援台南清水每日3萬噸，後續將視降雨量、川流量狀況，調整支援台南水量。

    水公司因應颱風來襲，加上雨汛期到來，啟動南化聯通管充水作業，防範颱風帶來大量降雨，造成高屏溪濁度飆高，或突發狀況緊急應變，以備不時之需。

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