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    曾文水庫上游已3天無雨 蓄水率再下探剩6.5％

    連日來集水區無雨，加上放水到烏山頭水庫蓄存，曾文水庫目前蓄水率下探到6.5％右右。（記者吳俊鋒攝）

    連日來集水區無雨，加上放水到烏山頭水庫蓄存，曾文水庫目前蓄水率下探到6.5％右右。（記者吳俊鋒攝）

    2023/05/30 17:03

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕「瑪娃」颱風接近台灣，開始北轉，雨勢預估多落在北、東部。國內規模最大的曾文水庫集水區3天來都未降雨，加上放水至烏山頭水庫蓄存，目前蓄水率再度下探到6.5％左右。而中央氣象局今天下午4點25分對台南發布豪雨特報，對宜蘭、台中、高雄發布大雨特報，有機會為曾文水庫解解渴。

    不過，根據水利署南區水資源局的觀測資料，受惠於先前的鋒面降雨，截至今天下午，曾文、烏山頭與南化等台南3大主要水庫的合計有效蓄水量，仍逾1.05億立方米。

    南水局說，近期集水區並無顯著鋒面，多以午後雷陣雨為主，而曾文水庫連日來放水到烏山頭水庫蓄存的作業也告一段落，總計引流約2026萬立方米。

    靠著連續6天破百萬立方米的越域引水，供應民生用水為主的南化水庫，蓄水率回升到28％，但南水局指出，目前有效蓄水量約2500萬立方米，仍低於歷來同期平均的4782萬立方米，籲請民眾持續節約用水。

    南水局也提到，雖然啟動甲仙攔河堰從高雄旗山溪越域引水，讓南化水庫嚴峻的水情稍緩，仍將持續管控，落實相關措施，以穩定供水。

    到今天下午4點，曾文水庫的水位標高190.51公尺，蓄水率6.59％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量為8021萬立方米。

    南化水庫的水位標高為164.09公尺，有效蓄水量2543萬立方米，蓄水率28.42％。

    中央氣象局下午4點25分對台南發布豪雨特報，對宜蘭、台中、高雄發布大雨特報。（擷取自中央氣象局網站）

    中央氣象局下午4點25分對台南發布豪雨特報，對宜蘭、台中、高雄發布大雨特報。（擷取自中央氣象局網站）

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