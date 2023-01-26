買新房遭婆家霸佔且擅自更改大鎖！她哭訴：先生很愚孝

一名網友發文表示，結婚14年，因在婆家長期受婆婆的百般刁難，於是夫妻倆決定買新房住。沒想到新房竟遭婆家霸佔，甚至竟擅自更換新家家門大鎖。（示意圖，與本新聞無關）

2023/01/26 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕「先生很愚孝！」一名網友發文表示，結婚14年，因在婆家長期受婆婆的百般刁難，於是夫妻倆決定買新房住。沒想到新房竟遭婆家霸佔，甚至擅自更換新家家門大鎖。網友萌生離婚念頭卻因擔心孩子生長環境而選擇退讓忍耐。「可我心裡那道坎又過不去，我真的不知道怎麼辦」。

一名人妻在Dcard上發文表示，已經與丈夫結婚14年並育有2個小孩，原先婚後住在婆家，卻因長期受盡婆婆的各種刁難辱罵，實在無法繼續共同生活，於是決定與先生努力打拚買了一間新房，卻沒想到新房又遭到婆家霸佔，搞到有房不能住，原P0還要再出來租房。

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原PO直言，先生很愚孝，但為了兩個小孩，她選擇退讓忍耐，沒想到婆家竟變本加厲，在未經原PO同意下竟悄悄把大門鎖換掉，鑰匙也不給她。「雖然我沒住那房子，但是那也是有我的一部分付出」。

原PO哭訴，「我現在心裡的坎一直過不去，也無法好好跟丈夫再一起過下去，但是小孩要一人一個，我又捨不得，也不忍心把兩個小的分開，可心裡那道坎我又過不去，我真的不知道怎麼辦」。

文章曝光後引起許多網友回應，「房子有無你的名字，有的話就去提告」、「我怎覺得是你老公跟婆婆串通起來掏空妳」、「婆婆根本沒有權力干涉，另一伴到底在幹什麼」、「請律師+離婚，財產分開吧」、「一開始就沒留退路，現在止損就是找律師，若妳還顧及情分不肯狠心，建議妳不如淨身出戶，一切從頭吧」。

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