女護師控未婚夫要分手及求償 夫指聚少離多 法官有聽下去！

台南地區的結婚婚禮儀式，男方常要備許多聘禮；女方也要陪嫁嫁妝，花費不在少數。（圖為婚禮用品示意圖，與本案人物無關，記者王俊忠翻攝）

2022/12/12 05:58

〔記者王俊忠／台南報導〕經商的陳姓男子與1名醫院女護理人員，經媒妁之言結識不到1年訂婚並辦結婚宴客，但未登記結婚。後男方指婚宴之後實際同居日僅5、6天，雙方對家庭生活、對待家人等價值觀有嚴重差異、無法磨合，要解除婚約。女方控說為婚禮支出58萬多元，男方要分手、害她憂鬱症上身、怕難再覓良緣，提告向未婚夫共求償88萬多元；但一審判女方敗訴。

女方指，她與陳男先訂婚，後來也辦結婚宴客儀式，並約定2021年底登記結婚，她為雙方的訂婚、結婚及有關費用，共花了58萬多元，她已視男方為丈夫、也發生性關係，之後陳男竟無故拒與她辦結婚登記，更在2021年底突然寫「我決定結束我們的關係，因為我們還未登記，法律上不算是夫妻、也沒有小孩，所以就此分開吧！」的信件傳給她，男方違背婚約誠信，使她遭受情感、精神莫大痛苦，就醫診斷罹患憂鬱、焦慮等症狀。

請繼續往下閱讀...

女方主張與陳男的婚約有效存在，男方故意不履約，讓她蒙受財產與精神上損失，要向陳男求償其支出婚禮相關費用的58萬多元；另，她與陳男婚禮公開宴客，親友都知雙方已結連理，卻遭陳男無端分手，面對親友異樣眼光，恐難再覓良緣，也要求償30萬元精神損害。

陳男則說，與女方是媒妁之言結識，從認識、提親到婚宴過程，比常人快速，兩人在婚姻生活許多重要課題還處於磨合階段，但他並非自始沒有結婚意願，不然為了結婚事也花掉110萬元，會決定解除婚約，包括兩人對家庭生活與對待家人等各項價值觀有嚴重差異，無法磨合及進入婚姻關係。

此外，陳男也說，因女方工作需輪班，他是開店經商，兩人工作、生活有難以協調之處，雙方從辦婚宴後到他提出解除婚約為止，實際同居日僅5、6日；依女方醫院工作打卡紀錄，顯示他與女方確是聚少離多，最終無法協調、產生重大爭執，難期待能從試婚婚約順利進入婚姻關係，是他思考解約的重要因素。

台南地院法官調查女方的工作出勤紀錄、需輪班與女方母親的說法，證明男方指稱雙方聚少離多，並非無據。而兩人認識不到1年就訂婚，訂婚後，彼此聚少離多，在個性、觀念、生活方式等方面遲遲無法磨合，決定與女方解除婚約，是男方衡量兩人婚姻未來性所做的考量。

法官說，這是婚約制度給當事人結婚前緩衝深思的意涵，且男方為了結婚也有相當數額金錢的支出，有相關估價單、收據佐證，可見男方對兩造婚姻有所期待，並非刻意欺騙女方感情與金錢，實難期待兩人維持婚約而結婚，這確有民法976條第1項第7款其他難共營婚姻生活的重大事由，判陳男解除婚約有理，女方不得求償88萬多元的婚禮花費及慰撫金；此案還可上訴。

台南地區的結婚婚禮儀式，男方常要備許多聘禮；女方也要陪嫁嫁妝，花費不在少數。（圖為婚禮用品示意圖，與本案人物無關，記者王俊忠翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法