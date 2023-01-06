表妹嫁表哥受虐41年訴請離婚 中國法院直接宣告「婚姻無效」

中國有一對男女互為表兄妹關係，在1981年成婚，育有子女。兩人婚姻期間，男方對女方不斷口出惡言，女方在2022年提出離婚訴訟，結果因為兩人的表兄妹身分，法院直接宣告兩人婚姻無效。示意圖。（資料照）

2023/01/06 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕每個國家對於近親通婚的法令各有不同，中國有一對男女互為表兄妹關係，在1981年成婚，育有子女。兩人婚姻期間，男方對女方不斷口出惡言，女方在2022年提出離婚訴訟，結果因為兩人的表兄妹身分，法院直接宣告兩人婚姻無效。

綜合中媒報導，事發於中國陝西安康，一名張姓男子與李姓女子互為表兄妹關係，具有血緣，但兩人在1981年7月登記結婚，並生兒育女；儘管如此，兩人41年的婚姻生活並不愉快，張男經常對李女惡語相向，讓李女難以忍受，兒女成年、各自成家後，李女在2022年10月正式向中國地方法院提起離婚訴訟。

請繼續往下閱讀...

安康市紫陽縣人民法院受理此案，法官審理認為，李女的父親與張男的母親是親兄妹，李女、張男互為表兄妹關係，根據該國現行《婚姻法》第7條，直系血親和3代以內的旁系血親禁止結婚，因此兩人在1981年的結婚登記違法，依法宣告這41年的婚姻無效。

李女因此免於後續訟累與「冷靜期」麻煩，中國網友替她感到慶幸，「幸虧婚姻無效，否則又要冷靜期又要勸和不勸離，都不知道能不能離得成」、「尤其是一大把年紀了，家裡壓力也很大，老太太能脫離苦海可喜可賀」、「一般一審都會讓你再考慮考慮，甚至有事情很嚴重倆人都想離，但法院覺得你倆感情沒破裂不判離的，這個案子看上去還沒啥大事，那多半能給你拖到二審」。

也有中國網友諷，「這能婚姻無效，娶精神失常的女子就不算無效」，狠酸中國當局處理徐州豐縣鐵鍊女/八孩母一案「搓湯圓」的粗劣藉口與手段。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法