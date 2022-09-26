門外漢種出菇界愛馬仕 林谷霖盼自創品牌、推廣食農教育

43歲林谷霖從兩棲特勤退伍後，意外投入種洋菇產業，順利撐過9年走出一片天，未來希望建立自有洋菇品牌，推廣食農教育。（記者王涵平攝）

2022/09/26 11:37

〔記者王涵平／台南報導〕43歲林谷霖從兩棲特勤退伍後，因家中原擬種電，意外投入種洋菇產業，摸索過程歷經離婚、女兒夭折等煎熬，順利撐過9年走出一片天，未來希望建立自有洋菇品牌，推廣食農教育。

家中經營鐵工業，林谷霖服役12年之後返鄉原擬繼續承接，卻因種電，想要在光電棚架下種植農作，意外接觸種菇產業，但畢竟是門外漢，碰上無法想象的難度，學習過程中，前往彰化、南投，也參加霧峰農試所菇類研習班。

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從選擇地段、籌措資金、菇場規劃、設備選擇等，相當繁雜，他說，幸有台南市柳營農會總幹事陳右欣全力幫忙及農會推廣部青農指導員翠玲協助。

林谷霖表示，因毫無經驗可循，即使有人指導，然設備、區域氣候不同，結果常是「見山不是山，見水不是水」，栽培成果與預期落差極大。

他談到期間碰上離婚，同年剛出生女兒因心臟開刀失敗而夭折，一連串打擊，眼眶不禁泛紅。他提到數度想要放棄，但經過家人支持鼓勵和農會關心陪伴，不放棄初衷。

林谷霖目前種植總面積面積為300坪，採床架式栽培，溫控維持16度C，每天採收兩次，有5個生產庫房，年產量約50公噸。

林谷霖建議想從農栽種食用菌的青年朋友，除了需完全投入熱情，有空也要再學習精進，不要怕失敗。目前自產自銷有些難度，希望未來能建立品牌，配合農會推廣展售和社區小舖，員工團購也改變以往只能在大盤交貨，價格無法掌控的情況。

43歲林谷霖從兩棲特勤退伍後，意外投入種洋菇產業，順利撐過9年走出一片天，未來希望建立自有洋菇品牌，推廣食農教育。（記者王涵平攝）

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