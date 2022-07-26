教育不止步於戰亂 成大與烏克蘭基輔航天大學簽署合作協議

成大校長蘇慧貞代表跟烏克蘭基輔航天大學簽署合作協議。（成大提供）

2022/07/26 18:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕面對烏俄戰火未歇，成功大學以學術力量支援國際夥伴，今（26）日首度與烏克蘭基輔航天大學（National AviationUniversity, NAU）遠距連線簽署合作協議，促進大學教育與航空等尖端科技研究，增進國際鏈結與學術量能。

成大校長蘇慧貞表示，成大的目標是透過與志同道合的合作夥伴，建立有彈性的戰略聯盟，在充滿不確定性的時期成為教育和科學研究的穩定聯合力量。

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蘇慧貞並表示，成大90週年邁向百年，積極透過產業結盟、跨領域合作，培育許多國際優秀人才，同時也協助戰火中的烏克蘭師生，讓學業持續不中斷，這是繼今年5月成大與波蘭科學院Polish Academy of Sciences（PAS）簽署合作備忘錄後，首次與烏克蘭大專校院簽署合作協議，盼能透過計畫，實際協助烏克蘭學者及研究生。

蘇慧貞也表示，波蘭科學院院長耶日·杜辛斯基（Jerzy Duszyński）近期接受美國媒體訪問時提及，成大雖是非官方的學術單位，卻不遺餘力支持戰火中的烏克蘭學者，不僅啟動「傳成點光行動」（Light the Dark）計畫，透過波蘭科學院（PAS）捐贈20萬美元，讓烏克蘭學者持續進行研究，更實際協助當地學生就學，進一步帶來國際社會的穩定，未來也透過此合作簽署，有更多文化交流機會。

基輔航天大學校長馬可西姆·盧茲基（Maxim LUTSKY）表示，非常感謝自戰火開始，成大師生不斷關心烏克蘭的狀況，更實際透過合作計畫，支持在地的教育與科學研究，而且航空相關研究一直以來都是基輔航天大學主力目標，今年成大也剛和台灣的漢翔公司（AIDC）合作推動航太產業，希望未來也能共同投入研究，攜手共進，加速烏克蘭和台灣合作的力量。

成大表示，基輔航天大學是全球最強大的航空相關高等教育機構之一，雙方將計畫進行多項科學研究的合作探討，包括社會安全、電資工程、航太等領域，並透過制定學術交流計畫、專題研討會、發展雙學位課程、針對專業領域人才進行重點培訓等，期望團結國際學術夥伴力量，提升雙方教育與研究韌性。

這次是在駐捷克台北經濟文化辦事處科技組長顏宏偉引薦下，促成成大首次與烏克蘭大專校院簽署合作協議。今天線上簽署儀式，與會者包括成大副國際長林建宏，以及基輔航天大學副校長Iryna ZARUBINSKA等人。

成大與基輔航天大學今日下午線上簽署合作協議。（圖由成大提供）

成大團隊與烏克蘭基輔航天大學透過視訊連線簽署合作協議。（成大提供）

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