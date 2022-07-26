疫情讓數位學習遍地開花 老師線上教學成網紅

武漢肺炎疫情，讓中小學數位學習遍地開花，縣市和學校今在全國教育局長會議中分享推動情況和成果。（記者林曉雲攝）

2022/07/26 18:39

〔記者林曉雲／高雄報導〕中小學數位學習遍地開花，教育部長潘文忠今表示，去年全國大停課開始的前2週，真的是兵慌馬亂，但武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，讓數位學習由原本「跑馬拉松」的速度，變成用「百米衝刺」的速度推動，已有老師因線上教學成「網紅」，而今年高三生回饋學習成果，多認為表達能力增強，且能展現自己的特質。

教育部今日在高雄市舉辦全國教育局長會議，縣市教育局處和學校分享推動數位學習的計畫及成果。

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台南市教育局長鄭新輝分享，台南市已有逾70校榮獲教育部全國行動學習優良學校，連續8年全國第一，並超前部署「班班設觸控大平板」，去年5月20日推出公版直播教學，全國點閱900萬人次，今年再推線上自主學習模式，包括出版社學習資源、微課程教學影片、遠距直播教學等。

嘉義市教育處長林立生表示，嘉市109年推動科技輔助自主學習計畫，110年推展至19校、高達7成辦理數位學習推動計畫，在今年6月底前，已完成全市4923部平板到校佈署及充電車到校就位，成為全國第一個達標的縣市。

南投縣教育處長陸正威表示，多所國中在會考前受到疫情影響，進行預防性停課，因南投縣導入科技輔助自主學習，會考5A人數反增加8％，而因偏遠學校多達107校，小校無資訊組長編制，網管教師流動大，縣網中心推集中式服務，以解決偏鄉小校困境。

高雄市中山國中校長田佳立表示，學生程度落差大，老師較難做到差異化教學，學習扶助導入因材網數位學習，透過共備共學協助老師熟悉，超過7成教師已完成數位增能培訓，以數位學習協助建立學生自信心。

台北市成功高中校長孫明峯表示，後疫情時代，遠距教學與數位學習已是新常態，他在任職中崙高中校長期間，發展高中多元選修跨校聯盟，106至110學年度計161校次、修課學生共4652人次參與，111學年全國則有56校參與，他認為，教師有數位課程基礎、線上教學技術和多媒體設計概念，可提高學生學習效果，也較不會發生「強者愈強、弱者愈弱」的情況。

新竹縣麻園國小校長蔡懷萱成立校長社群，輔導教師運用數位學習平台，校內100％學生會使用平板進行數位學習，70％學生可使用觸控大屏上台報告，使學習更有趣。

武漢肺炎疫情，讓中小學數位學習遍地開花，縣市和學校今在全國教育局長會議中分享推動情況和成果。（記者林曉雲攝）

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