中火二期環評過關 何欣純：台電承諾減碳、減煤及去污時程

立委何欣純表示，中火二期環評歷經5個多小時各方討論才通過，台電具體承諾減碳、減煤及去污時程。（讀者提供）

2024/11/01 14:56

〔記者黃旭磊／台中報導〕中火燃氣機組二期於10月30日環評審查通過，將增加4部燃氣火力發電機組，由於未達成市府要求「增氣減煤、建一至少要拆一」等減少燃煤機組要求，引發地方批評聲浪，對此，民進黨立委何欣純表示，中火二期環評歷經5個多小時各方討論才通過，台電與會具體承諾減碳、減煤及去污（空污等污染）時程，將逐步到位兼顧民生產業供電穩定及減碳目標，「這是維護台中市民權益最佳方式」。

環境部環境影響評估審查委員會，於上月30日審查通過台中電廠第二期（中火二期）新建燃氣機組計畫環評審查，事後，台中市長盧秀燕痛批「環境部嚴重失職，非常非常失望」，台中發電廠位於龍井區麗水里，里長陳耀墩等在地居民認為計畫將增設4部天然氣儲槽，鄰近中油、台電儲氣槽太多要求經濟部整合。

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何欣純說，中火二期環評歷經5個多小時各方討論才通過，會中，台電具體承諾減碳、減煤及去污時程，讓台電逐步將兼顧民生產業供電穩定、將減碳減煤目標逐步落實到位，6部燃煤機組不拆除轉備用，總空汙排放量並未減少這是全體國人共識、也是台中市民最深最深期待、維護市民權益最佳方式。

何欣純強調，中火二期位於龍井區的台中港電力專業區內，計畫面積約34.3公頃，根據立法院「中火以氣換煤」主決議加速推動台中電廠新燃氣機組計畫及天然氣接收站計畫，台中電廠十部燃煤機組將提前11年、於2035年全部除役。

何欣純說，中央政府正在努力做增氣減煤，減煤減碳是台中人的心聲，中央和地方一定要不分黨派，務實合作加速增氣減煤，讓台中人早日享受更清新的空氣。

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