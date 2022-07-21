「泰」棒！楊森健力世運刷新世界紀錄奪銀 部落族人歡慶凱旋

楊森受到鄉親的歡迎，右為其叔楊正明。（記者陳彥廷攝）

2022/07/21 22:15

〔記者陳彥廷／屏東報導〕健力好手楊森這個月在美國伯明罕世界運動會成功奪下銀牌，其中，蹲舉440公斤還一舉刷新世界紀錄，他出身屏東縣泰武鄉比悠瑪部落，今天下午在解隔後終於返回家鄉，獲得鄉親父老英雄式的歡迎；叔叔楊正明也曾是國手，楊正明說，全家從楊森的爺爺代代相傳，楊森青出於藍，在蹲舉項目貨真價實的打破全世界紀錄，不僅是部落之光，甚至可說是台灣的榮耀。

今年世運會於美國伯明罕舉行，健力男子超重量級項目中，將120公斤級與120公斤以上選手合併比賽，當時體重「僅」114.8公斤的楊森，開賽見到以往不會同場競技的「無限量級」選手的開把重量是大吃一驚，心內其實有嚇了一跳，但他選擇相信教練，並用盡全力比賽，根本不敢看自己的成績，但後來卻等到主辦單位通知他上台要接受頒獎，令他又驚又喜。

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堪稱越級打怪的健力英雄日前傳回好消息，家中的道賀紅榜就有如雪片般紛至沓來，鄉公所還在鄉內要道掛要布條，迎來讓排灣族揚名國際的英雄凱下今天解隔後，下午楊森也終於回到培育他的泰武鄉平和村的比悠瑪部落老家，鄰居也紛紛出門迎接、道賀，恭喜他成為全世界第一人，也感謝他為比悠瑪部落爭光。

楊森曾在2021年的挪威健力世界盃就已打破蹲舉的世界紀錄，但當時因硬舉失敗，整體沒有成績自然無法留下紀錄，他說，原本將破紀錄目標放在今年世錦賽，但沒想到世運會已成功創新高，而且3個項目全都突破自己以往的個人最佳，又是1次即成功，自此一役他更具信心能在世錦賽能更上層樓。

楊正明則說，健力和舉重如同楊家「家學」，從他近百歲的獵人爸爸年輕時扛大型獵物下山的所鍛練出來的體魄及經驗，再一路從大哥、二哥（楊森的爸爸）及三哥傳承這些長達5、60年的經驗到他手中，去蕪存菁，不斷精進，雖說天份不可或缺，但要如何進行對的鍛練更是重要，期許楊森持續訓練，不斷再創新高，成為部落的榮耀。

楊森受到鄉親的歡迎。（記者陳彥廷攝）

楊森受到鄉親的歡迎，恭賀紅榜到處都是。（記者陳彥廷攝）

鄉公所在鄉內要道掛上祝賀布條。（記者陳彥廷攝）

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