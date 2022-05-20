才宣布完停課一週盧秀燕臉書又被刷一排。（圖：市府提供）

2022/05/20 08:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續發燒，昨日全國確診人數破9萬，台中也攀升破7千人，連日台中家長喊話後，台中市長盧秀燕昨日宣布國小、國中、高中5月23至27日改遠距教學，國高三則直接遠距到畢業典禮前一天，但包括幼兒園、課照中心、補習班則維持正常上課；停課措施才宣布完，盧秀燕臉書又被刷一排，換幼兒園家長群起出聲喊話，直呼幼兒保護力最弱，還不能打疫苗，為何不能一起停課，「已打完疫苗的停到畢業、不能打疫苗的繼續上課」，斥不懂市府「神邏輯」，更有家長揚言「不投給妳了」。

國內疫情發燒，連日確診數逾逼近10萬，台中市不少家長盼台中市高中以下學校快停實體課改遠距教學，台北市前天率先宣布下週遠距上課一週，但台中市政府決定暫不跟進停課，「但配合疫情審慎評估中」，讓家長急湧盧秀燕臉書喊話盼台中市快跟進，昨日全國確診數再破9萬，台中市又跳昇到單日增7444例，盧秀燕昨日下午宣布國小、國中、高中從5月23至27日暫停實體課程，實施一週遠距教學，含前後週休二日，共9天不到校，家長如果照顧學童有困難，仍可送到學校，進行線上學習，由學校負責供餐；國高三則直接遠距到畢業典禮前一天；但包括幼兒園、課照中心、補習班則維持正常上課。

請繼續往下閱讀...

消息一公布又引起家長炸鍋，這次換幼兒園家長灌爆盧秀燕臉書，家長急切表達，近來重症的兒童病患全是幼兒，不懂市長停課政策為何獨漏抵抗力最弱的一群，也有家長說，家中有子女各就讀小學及幼兒園，現在有的停課在家、有的要去上課，「為何不能一致停課，讓家長請假一併照顧」，更有家長說，幼兒園不停課就有染疫風險，恐回家傳染給停課的國小子女，停課意義何在，有家長看到停課獨漏幼兒園，氣到留言「不會投票給妳了」。

更有家長問國高中生又不是沒打疫苗，國三高三生竟直接秒畢業，但重症風險相對高的幼兒園繼續上課，「這是什麼神邏輯」，還有家長也質疑，國小到高中停課，但課照中心及補習班不停課，家長把子女送去，還不是又有傳染風險，要停應全面一致停課，不要留防疫破口。

教育局指出，目前因應疫情採停課不停學，國小到高中改遠距教學，但幼兒無法遠距上課且也沒有如小學以上學校的課程進度壓力，另包括幼兒園、安親班或補習班均有托育照顧的功能，讓無法請假的家長能有處托顧子女，疫情下各式面向的問題及需求多，綜合考量下才做出幼兒園與補習班暫不改遠距的決定，家長若有防疫需求，建議可以自行請假。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

才宣布完停課一週盧秀燕臉書又被刷一排，換他們來喊話。（圖：擷自盧秀燕臉書）（記者蘇孟娟攝）

才宣布完停課一週盧秀燕臉書又被刷一排，換他們來喊話。（圖：擷自盧秀燕臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法