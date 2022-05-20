「攻防兼備」做好基本功 可降重症、死亡率

馬偕醫院兒童感染科醫師邱南昌表示，實際感染數可能高於公布確診數，但中重症一定會就醫，進而會造成中重症占比會較實際情形高一點。（資料照，指揮中心提供）

2022/05/20 05:30

〔記者邱芷柔、林惠琴、吳亮儀／綜合報導〕據衛福部推估，本土武漢肺炎疫情下週會迎來高峰，專家認為，感染數增加，中重症也會隨之增加，而疫苗仍是重要武器，搭配防疫基本功，可保護自己與其他高風險族群；另提醒，除平均死亡率外，還要關注高齡與兒童死亡率，現在正拚兒童疫苗與照護等工作，就是為了不讓兒童死亡數拉高。

除平均死亡率 還要關注高齡與兒童死亡率

台灣感染管制學會理事長、台大醫院內科教授暨感染科主任陳宜君指出，過去媒體報導感染Omicron以輕症、無症狀為主，此描述是以健康民眾為前提，近日染疫的重症死亡個案，多環繞在高齡、共病及未完整接種疫苗者身上，其中「疫苗」是民眾可以控制的因素。

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陳宜君表示，疫苗、藥物、快篩是「攻擊」型的武器，戴口罩、勤洗手雖是老生常談的防疫基本功，卻是面對病毒傳播絕佳的「防守」手段，呼籲全民要把疫苗打好並搭配防疫基本功，「攻防兼備」才能降低重症、死亡率。

馬偕醫院兒童感染科醫師邱南昌表示，實際感染數可能高於公布確診數，但中重症一定會就醫，進而會造成中重症占比會較實際情形高一點，預計下週疫情將達高峰，但只要不要「爆表」就好。他指出，目前醫院床數應足夠，但隨著醫護確診，也可能發生有床卻沒人力而無法收病人的情況，變數太多，人力實在難以精算預備，呼籲民眾若快篩陽性無症狀或輕症，請不要擠到急診，若確診不需要住院也不必要求住院，以免影響更需要的人。

林口長庚醫院副院長邱政洵說，與其他國家致死率來看，台灣若壓在萬分之十（千分之一）以內還算可接受，但他強調，就算平均數值內及格，仍要細看六十五歲以上高齡者以及十二歲以下兒童的比率，若十二歲以下兒童致死率太高，「那一樣不能接受」，現在要拚兒童接種疫苗、兒童醫療照護系統更完備等工作，不能讓兒童死亡數拉高。

何美鄉分享3招 保護家中5歲以下幼童

中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉昨在YouTube影片中，重申長者施打疫苗的重要，她也分享三招，保護不能施打疫苗的五歲以下孩童，包括全家人都要打疫苗，其次是回家全身清消再抱小孩，最後大人每週快篩二、三次確認自身健康，並時常觀察小孩是否有呼吸道感染或發燒等症狀。

專家認為，感染數增加，中重症也會隨之增加，而疫苗仍是重要武器。（資料照）

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