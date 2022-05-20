幼兒併發腦炎重症已3例 6症狀快送醫

兒童染疫若出現以下症狀 需緊急送醫

2022/05/20 05:30

〔記者林惠琴、吳亮儀、李欣芳、翁聿煌／綜合報導〕本土武漢肺炎昨新增一九一例中重症，包含一三六例中症、五十五例重症，其中有一例四歲女童確診合併腦炎，為國內第三例兒童染疫出現腦炎個案，正在加護病房治療中。中央流行疫情指揮中心再度提醒，兒童染疫出現抽搐、

意識不131孕婦確診

台北慈醫接生7名 皆平安自然產

此外，截至今年五月六日，累計有一三一例孕婦確診。不過台北慈濟醫院自今年四波疫情爆發至今，一共替七名輕症確診孕婦接生，全數平安自然產，新生兒經廿四小時和四十八小時採檢，都是陰性。台北慈濟醫院婦產部產科主任張銀洸表示，團隊已有豐富經驗！

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨新增中重症個案中，有一例四歲女童，無慢性病史，因為發燒、咳嗽被家長帶到急診就醫，出現全身抽搐症狀、發現有合併腦炎，收治加護病房，有肝腎多重器官數據異常，整體病程變化快。指揮中心指出，今年累計七例兒童重症，此女童是第三例染疫出現腦炎個案，前面兩例男童都死亡。

羅一鈞昨再次提醒，這波疫情發現很多未滿五歲兒童確診，尤其三歲到四歲需特別注意併發腦炎的前驅症狀。據台灣兒科醫學會、兒童感染症醫學會建議修訂的症狀表列，若兒童出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於九十四％、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗等六大症狀，需立即撥一一九或緊急自行就醫，抽搐、意識不佳症狀可能與腦炎有關。

打疫苗有助降低中重症，台灣首批自購輝瑞BNT兒童疫苗七十七．七六萬劑已在本週一抵台，這次共採購二二○萬劑BNT兒童疫苗。疾管署長周志浩表示，預計自五月二十五日起提供五到十一歲兒童接種。

輝瑞兒童疫苗 25日起提供接種

廿七歲林小姐打過三劑疫苗，在第三胎懷孕近卅九週時確診，住進台北慈濟醫院專責病房，一週後自然順產。慈濟產科主任張銀洸表示，台北慈濟醫院在去年疫情爆發時，就收治五名確診孕婦，其中三人為重症患者，考量病情分別給氧氣、插管並以剖腹生產。

今年因多數孕婦已接種疫苗，醫院收治的確診產婦多屬輕症，症狀以上呼吸道症狀如流鼻水、咳嗽、頭痛為主，均未使用抗病毒藥物治療。

羅一鈞昨再次提醒，這波疫情發現很多未滿五歲兒童確診，尤其三歲到四歲需特別注意併發腦炎的前驅症狀。（指揮中心提供）

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