往高峰前進 本土首逾9萬例

根據指揮中心統計，疫情發生兩年多來，國內本土、境外移入累計達到一○七萬○五六一例，光是今年本土個案就已達到一○四萬四四七○例，突破一百萬大關。（指揮中心提供）

2022/05/20 05:30

今年染疫突破百萬…新增59死 半數未打疫苗、37人逾80歲

〔記者林惠琴、吳亮儀、花孟璟、鄭淑婷／綜合報導〕本土武漢肺炎昨新增九萬○三三一例確診再度達新高點，死亡新增五十九例亦創單日新高，今年本土病例累計突破百萬例，重症占比也從一個月前的○．○三％成長至○．○五％，且長照機構確診超過六千例，花蓮玉里醫院爆群聚感染，有三七五人染疫。

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根據指揮中心統計，疫情發生兩年多來，國內本土、境外移入累計達到一○七萬○五六一例，光是今年本土個案就已達到一○四萬四四七○例，突破一百萬大關。

昨新增本土病例分布為新北市二萬四八二六例最多，其次是桃園市一萬三八二七例、台北市一萬二○六○例，再來是台中市七四四四例、高雄市六五七六例、台南市四七九五例，另有十縣市在一千多、兩千多例，其餘不到千例。

新增五十九例死亡包含先前公布的十四例中症轉重症及死亡，卅七人逾八十歲，其中一例無慢性病史，卅一例無接種疫苗，且大多是染疫合併呼吸或心臟衰竭而亡為主。有一例較年輕的卅多歲男性個案，曾打兩劑疫苗，有腦出血等情形，因休克及多重器官衰竭死亡。

長照機構陸續傳群聚 累計逾6千人確診

另，各地長照機構陸續傳出群聚感染，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，累計已六六五家相關機構出現確診個案，含一九五八名工作人員、四二六八名住民，截至十六日公布其中至少四十二人死亡，初估長照機構住民染疫致死率約一％。

衛福部花蓮玉里醫院也出現群聚感染事件，醫福會執行長王必勝證實，有三百廿多名住民、五十多名員工，總計三七五人染疫，但大多輕症或無症狀，其中一名重症、十五人須用氧氣，院內三劑疫苗接種率超過九十九％，確診者目前就地照顧。

衛福部玉里醫院是全台規模最大的精神專科教學醫院，花蓮縣衛生局長朱家祥強調，由於精神個案防疫配合度較困難，「請社會各界給玉里醫院團隊多一點支持鼓勵！」他說，本週染疫人數已收斂，也提供員工充足的快篩試劑、每週篩檢一次。

玉里醫院個案多為「思覺失調症」患者，符合CDC高風險個案的規定，均立即開立口服抗病毒藥物給住民服用。

桃園市七十六歲吳姓婦人與兒子同住，十八日晚上七點身體不適、快篩陽性，兒子先拿化痰藥讓媽媽緩解症狀，一個小時後發現坐在沙發上的媽媽突然倒地、已沒了呼吸心跳，當晚九點多不治；據悉，老婦人未施打疫苗，過去也無慢性病史，警方昨報請法醫相驗，釐清死因。

重症占比上揚至0.05％ 人數恐隨疫情再升高

昨確診個案中，中症為一五四四例、重症為四八三例，分別占○．一六％、○．○五％，值得注意的是，重症比例從一個月前的○．○三％已上揚至○．○五％，隨著疫情將達到高峰，重症人數恐再增加。

衛福部玉里醫院萬寧院區，目前染疫人數較多，各院區採就地收治、分艙分流治療。 （記者花孟璟攝）

5/19 公布59位確診死亡名單分析

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