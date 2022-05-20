各方數字來看 陳時中：醫療量能絕無崩潰

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，從各方面的醫療數字來看，「台灣絕對還沒有到醫療崩潰」（指揮中心提供）

2022/05/20 05:30

雙北專責病房空床率約3成 桃市大型篩檢站再增3處

〔記者林惠琴、吳亮儀、邱芷柔／綜合報導〕本土武漢肺炎疫情即將達到高點，外界關注備戰醫療量能，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前雙北病床較少，但「台灣絕對沒有到醫療崩潰」，默沙東口服藥昨也再到貨一．五萬人份，下週一還有三．五萬人份到貨。另北北基桃大型社區篩檢站已八處運作中，桃園市預估將再增三處。

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基隆市有九旬洗腎老婦到醫院掛急診，卻在外苦等幾小時，引發外界關注醫療量能。陳時中回應，應該是單一個案，從各方面的醫療數字來看，「台灣絕對還沒有到醫療崩潰」，他並指，講醫療崩潰就有點「危言聳聽」，但有些個案可能需要更精進處理，會請醫院注意相關情形。

全國專責病房空床約5成

採區域聯防調配

陳時中指出，目前台北市與新北市專責與負壓病房空床率約卅％、北區約四十％、整體約五十％，顯示雙北病床相對少，但區域聯防都在進行，會根據實際需求做更好調配。

1.5萬人份的默沙東口服藥 昨抵台

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，昨有一．五萬人份的默沙東口服藥莫納皮拉韋抵台、下週一還會有三．五萬人份到貨。

今年一月起，輝瑞口服藥共發出一萬四四一九人份、默沙東也有四三三二人使用。陳時中說，重症的注射用藥瑞德西韋也會持續購買。

北北基桃加開8站 每日可篩檢6千件

篩檢量能截至十八日，全國共開設三六三處社區篩檢站，北北基桃加開八處大型篩檢站，含新北三處、台北及桃園各兩處、基隆一處。國健署長吳昭軍表示，加開的篩檢站每日可提供六千件篩檢量，桃園市預計要再加開三處，目前的八處有六處設綠色通道，提供六歲以下幼兒及六十五歲以上長者採檢、看診、拿藥的三合一服務，包括基隆市民廣場、北市自由廣場、台大體育場、板橋江子翠、及桃園市的大園與龍潭。

快篩實名制沒賣完 剩餘量近8％

另，各藥局快篩實名制剩餘量逐漸增多，陳時中指出，前天五十二萬人份僅售卅九萬五千人份，剩餘量約七％到八％，昨可販售份數也達到五十五萬人份，相信庫存會越來越多。原預計下週第二輪販售，因近端午節連假，考量進貨物流配送，上路時間待規劃。

北市自由廣場車來速篩檢站持續替民眾篩檢，有家長騎摩托車帶小孩一起來做PCR檢測。（記者王藝菘攝）

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