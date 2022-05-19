確診大增 中市開千人PCR採檢站

童綜合醫院在醫院旁停車場開設大型採檢站。（翻攝自臉書）

2022/05/19 11:14

〔記者蔡淑媛／台中報導〕本土疫情持續延燒，台中市新增確診人數昨天破6千例，預期今日再增加，市府將在中央公園開設「大型篩檢站」，單日將可採檢上千人，由台中榮總醫療團進駐，同時合併看診、領藥等3合1功能，預計明天啟用，市長盧秀燕下午前往視察，另外童綜合醫院也在醫院旁停車場設置千人大型篩檢站，分流大型醫院急診壓力。

中央公園大型篩檢站（凱旋路與敦化路二段交叉口）預計明天啟動，提供快篩陽或有症狀的民眾前往採檢，結合快篩陽得來速、親子得來速及兒童得來速，提供採檢、問診、給藥，預計單日可採檢至少上千人，不過仍是民眾下車採檢，現場掛號排隊，並非車來速。

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童綜合醫院也在醫院旁大型停車場，設置大型採檢站，一天可提供1000到1500人採檢，快篩陽得來速及親子得來速，已經上線陸續篩檢。

隨著確診人數大增，中市目前採檢PCR量能單日已超過萬件，市府與醫院也擴增檢驗量能到2萬件，希望目標達3萬件，為疫情做好準備。

市府目前已推出19家醫院「快篩陽得來速」、「兒童得來速」，150家診所及11家大型醫院，還有10家「診所PCR得來速」已累積逾3萬人次服務，市府表示還會再陸續增加診所PCR得來速，擴充大型與社區採檢及醫療功能。

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台中榮總開設親子及兒童綠色通道，並與中市在中央公園開設大型千人採檢站。（記者蔡淑媛翻攝）

疫情社區大流行，民眾排隊採檢PCR。（記者蔡淑媛攝）

台中醫院除設置親子與快篩陽得來速，也設有六歲以下兒童的綠色快速通道。（記者蔡淑媛攝）

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