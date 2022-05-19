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    會考週末登場 侯友宜：確診誠實通報 否則取消入學資格

    新北市長侯友宜以視訊為國中會考考生加油打氣。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜以視訊為國中會考考生加油打氣。（記者翁聿煌攝）

    2022/05/19 11:01

    〔記者翁聿煌／新北報導〕111年國中教育會考將於21日、22日登場，新北市長侯友宜19日前往光復高中視察考場模擬演練及準備情形，包括進入考場分流動線、人員管制、量體溫、啟用備用試場、試場開門窗與開啟冷氣模擬、中午使用防疫隔板用餐等，讓考生安心應試，侯友宜提醒，若有考生確診，一定要誠實通報，另行補考，否則將會被取消入學資格。

    教育局提醒20日下午開放看考場、但不開放家長陪同，請考生先了解交通動線並詳閱簡章作答注意事項及試場規則。

    教育局長張明文表示，新北考區為全國第二大考區，而全市應考人數為30764人，共開設29個考場學校、996間試場（不含預備試場），新北市考場皆配有紅外線熱像儀，在進入考場分流動線上，為快速辨識鼓勵學生穿制服應試，未穿制服者則須主動出示准考證。

    因應考試開放居家隔離、居家檢疫及自主防疫考生應考，由安全維護人員協助引導一般考生進入一般試場，而其他居隔、居檢與自主防疫、現場具發燒或呼吸道症狀等考生則進入第二類備用試場，本次第二類備用試場共274間，依中央規定各試場針對對象設置不同座位數，每位監試委員全程穿隔離衣監試，另備妥鄰近的4所備用考場學校以供臨時調度。

    張明文說，為讓學生安心應試，將於考前、考完第1天及考後進行3次考場學校校園內外及各試場全面清消，同時要求所有人全程戴口罩、試場四個角落窗戶開啟保持通風，並開啟冷氣進行考試，用餐時也提醒學生勿交談，並注意用餐前後的手部清潔消毒，新北市更統一購置提供每位考生用餐隔板，讓學生安心在教室內用餐。

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    各試場為考生準備隔板吃午餐。（記者翁聿煌攝）

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