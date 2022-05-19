國民黨智庫：教育部分配防疫特別預算只佔4％ 基層教師無奈

國民黨智庫今日上午召開「520蔡政府施政總檢討－『疫情下基層教師的無奈與無力』」線上記者會。（國民黨智庫提供）

2022/05/19 10:40

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今日上午召開「520蔡政府施政總檢討－『疫情下基層教師的無奈與無力』」線上記者會，智庫教文體育組召集人陳學聖質疑，台灣有417萬名學生，佔總人口18%，在疫情之下，如果沒有基層老師的付出，家長們真的會受不了，但教育部分配到的新冠防治及紓困振興特別預算補助卻很少，只佔4%，幾次追加預算最低曾經只有0.3%，師生平均每人可分配預算金額只有130元。

台灣教育人員產業工會理事長楊益風與會批評，中央政府在疫情調度上問題很大，現在衛福部把自己當成新聞局，每天在播報疫情數字，衛福部工作則是教育部在做，讓老師的工作量大增，包括要做民調、框列、居隔、快篩、表單填寫，還要做「1922」專線的工作，無助的家長只能打電話給老師，但老師卻未曾受過相關訓練，還必須承受家長的抱怨，大專院校還要提供居隔處所。

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楊益風指出，目前中央政策就是讓大家染疫，以提高未來免疫空間，但每個學生與老師卻只提供一劑快篩，國內一般產業界，防疫物質都是由僱主提供，教育部卻沒有提供學校基本保護，要老師自備防疫物資，如果有病人脫下口罩對醫生咳嗽，一定會成為新聞，但現在每天都有學生拉下口罩對老師咳嗽。

全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳則表示，自從108課綱上路後，影響最大的就是高中職，原本課綱精神是要降低必修、增加選修，但「國家語言法」竟規定「本土語言」為必修，全國有500多所公私立高中職，為了開本土語言課，老師們必須修第二專長，以解決本土語言師資不足的問題，再加上這波疫情發生，讓老師們的負擔愈來愈大，而且各縣市的停課標準不一，造成亂象，學校也沒有人敢負責，只能用google表單調查決定是否停課，凸顯國家教育政策一團混亂。

國民黨智庫指出，在疫情下，學校新增遠距教學及相關填報、聯繫、關懷之責，讓基層教師難以喘息，而新政策及疫情所需資源與配套措施又未到位，防疫特別預算對教育挹注也不足，未協助解決基層教師困境，處在第一線的基層教師陷入無援困境，必須概括承受政策與現實壓力，亟待社會重視與奧援。

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