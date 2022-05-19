基隆教育團體籲：停課2週以免疫情失控

基隆市教師職業工會指出，因為實體教學、線上教學的模式迥異，反而使得教師實際教學時，難以兼顧，呈現非驢非馬的樣態。示意圖（資料照）

2022/05/19 09:33

〔記者俞肇福／基隆報導〕近2月來，因COVID-19確診案例持續暴增，中央與地方政府的防疫指引頻頻變動，除了造成醫療、公共衛生系統極大的壓力，各級校園應變更是疲於奔命，已經超過負荷。面對疫情高峰，基隆市教師職業工會、教師會呼籲，基隆市政府應採取緊急應變措施，審慎考慮停課兩週，以避免疫情擴散失控。

基隆市教師職業工會發言人李啟嘉表示，在校園中，由於師生確診案例不斷冒出，且案例高升，學生頻繁居家隔離，學習與日常生活作息大亂，經常發生學生隔離結束返校，兩三日後又須隔離。在校園實體上課、居家線上學習中反覆改變學習環境，上課、練習、繳交作業、測驗方式一再變動，難以安穩。

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基層教師面對隨時出現的確診個案，來往家中與校園，一方面增加了師生、眷屬交叉染疫的風險。更由於教師確診，使得整體課務的安排、調度出現人力超荷的問題，採取分科教學的中學校園，經常出現同科教師全面確診或隔離，國文教師需要代理數學課的情形時有所聞，使得學生的學習效果大打折扣。

校園中，除了日常的教學、行政工作之外，還要接受政府指示，分擔協助政府防疫工作，繳交各種表件與會議紀錄，實在已經不勝負荷。

李啟嘉表示，基隆市所採取的混成教學模式，因為實體教學、線上教學的模式迥異，反而使得教師實際教學時，難以兼顧兩端的學生，無論是教材、教學方法的選擇上，容易顧此失彼，呈現非驢非馬的樣態；反不如全面停課，改採線上教學，使得學習與教學模式能趨於單純。經過一年多以來的實地線上教學，師生對於相關模式已經掌握有素，反而容易上手。

在疫情高峰即將來臨之際，如果能果斷停課二週，穩定採用在家線上學習模式，對學生家長來說，較能安排家庭活動的相關規劃；對孩子而言，不用在居家隔離與復課上學中不斷變動，在上下學往返的交通途中，與教室內同學互動接觸中，增加染疫風險。

停課期間，如因家長工作需求，難以在家照顧國小學童的情形，則仍可比照去年到校學習的模式，不必擔憂無人照顧。

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