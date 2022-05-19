為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆教育團體籲：停課2週以免疫情失控

    基隆市教師職業工會指出，因為實體教學、線上教學的模式迥異，反而使得教師實際教學時，難以兼顧，呈現非驢非馬的樣態。示意圖（資料照）

    基隆市教師職業工會指出，因為實體教學、線上教學的模式迥異，反而使得教師實際教學時，難以兼顧，呈現非驢非馬的樣態。示意圖（資料照）

    2022/05/19 09:33

    〔記者俞肇福／基隆報導〕近2月來，因COVID-19確診案例持續暴增，中央與地方政府的防疫指引頻頻變動，除了造成醫療、公共衛生系統極大的壓力，各級校園應變更是疲於奔命，已經超過負荷。面對疫情高峰，基隆市教師職業工會、教師會呼籲，基隆市政府應採取緊急應變措施，審慎考慮停課兩週，以避免疫情擴散失控。

    基隆市教師職業工會發言人李啟嘉表示，在校園中，由於師生確診案例不斷冒出，且案例高升，學生頻繁居家隔離，學習與日常生活作息大亂，經常發生學生隔離結束返校，兩三日後又須隔離。在校園實體上課、居家線上學習中反覆改變學習環境，上課、練習、繳交作業、測驗方式一再變動，難以安穩。

    基層教師面對隨時出現的確診個案，來往家中與校園，一方面增加了師生、眷屬交叉染疫的風險。更由於教師確診，使得整體課務的安排、調度出現人力超荷的問題，採取分科教學的中學校園，經常出現同科教師全面確診或隔離，國文教師需要代理數學課的情形時有所聞，使得學生的學習效果大打折扣。

    校園中，除了日常的教學、行政工作之外，還要接受政府指示，分擔協助政府防疫工作，繳交各種表件與會議紀錄，實在已經不勝負荷。

    李啟嘉表示，基隆市所採取的混成教學模式，因為實體教學、線上教學的模式迥異，反而使得教師實際教學時，難以兼顧兩端的學生，無論是教材、教學方法的選擇上，容易顧此失彼，呈現非驢非馬的樣態；反不如全面停課，改採線上教學，使得學習與教學模式能趨於單純。經過一年多以來的實地線上教學，師生對於相關模式已經掌握有素，反而容易上手。

    在疫情高峰即將來臨之際，如果能果斷停課二週，穩定採用在家線上學習模式，對學生家長來說，較能安排家庭活動的相關規劃；對孩子而言，不用在居家隔離與復課上學中不斷變動，在上下學往返的交通途中，與教室內同學互動接觸中，增加染疫風險。

    停課期間，如因家長工作需求，難以在家照顧國小學童的情形，則仍可比照去年到校學習的模式，不必擔憂無人照顧。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    雙北防疫軋高雄 陳其邁：防疫路上都是隊友、沒有對手
    2022/05/19 09:29

    雙北防疫軋高雄 陳其邁：防疫路上都是隊友、沒有對手
    中市不跟進停課 「台中媽媽」灌爆盧秀燕臉書
    2022/05/19 09:18

    中市不跟進停課 「台中媽媽」灌爆盧秀燕臉書

    血糖不小心失控！隱形殺手找上門！
    北韓累計通報197.8萬人發燒 官媒鼓勵民俗療法...
    2022/05/19 08:50

    北韓累計通報197.8萬人發燒 官媒鼓勵民俗療法...
    美第一千金、衛生部長先後確診 官方指拜登未密切接觸
    2022/05/19 08:12

    美第一千金、衛生部長先後確診 官方指拜登未密切接觸

    LINE群瘋轉限時特惠 抗菌洗病毒就靠它
    民進黨週日黨務改選 台中議員嘆：選舉及被選舉人都有確診者
    2022/05/19 07:30

    民進黨週日黨務改選 台中議員嘆：選舉及被選舉人都有確診者
    彰化首位民代確診！ 被控脫光視訊撩人夫女鄉代自曝染疫
    2022/05/18 23:41

    彰化首位民代確診！ 被控脫光視訊撩人夫女鄉代自曝染疫
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播