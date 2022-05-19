疫情升溫，中國醫大下週起一般課程遠距到期末，實驗實作課彈性分流。（記者蘇孟娟攝）

2022/05/19 10:34

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續發燒，昨日全國確診量破8萬，台中疫情也由前天的4770例，一口氣飆高到6770例，中國醫藥大學召開防疫會議決議，自23日起學校一般講演課程全面遠距到學期末，至於實驗、實作課程彈性因應，若無法遠距則分流進行等。

隨國內疫情升溫，不少中國醫大學生連日爭取學校能改遠距教學到期末，更對外尋求協助，包括向台中市議員、立委、教育部求援， 校方配合疫情變化，昨日召開防疫會議討論後，做成調整授課決議；學生會也正式向全校學生公告一般課程與實驗實作課程上課因應調整方案，包括一般課程講演課程自下週起實施遠距教學到學期末，課程可採線上同步、線上預錄等方式進行，而課程中的考試、報告和期末考以線上或其他評量方式進行，學生不到校，老師也不得要求學生到校。

請繼續往下閱讀...

實驗、實作課程採「彈性遠距」，若無法進行線上教學，採分流實體操作等方式進行；至於實習生在健康無虞的情況下照常實習。

中山醫學大學近日也有不少學生希望能及早調整遠距上課，校方目前做成5月的課程上課原則，至5月30日前上課仍以實體上課方式為原則；個別學生因肺炎確診、居家隔離、居家檢疫、自主防疫（含自主應變對象）可於居家期間利用同步或非同步線上教學參與課程，其餘一般學生維持實體上課。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法