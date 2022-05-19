回應林鶴明「一通電話就解決」 侯友宜：打了無數通都沒有改變

新北市長侯友宜說，他打了無數通電話給指揮官陳時中，很多問題還是沒有解決。（記者何玉華攝）

2022/05/19 10:53

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨副秘書長林鶴明對於柯文哲、侯友宜近日對中央不滿的言論表示，有事情直接打電話就可以解決，如果是政治口水，那就開記者會表演，中央還解決問題；新北市長侯友宜回應說，他親自打了無數次電話，問題都沒有解決，總統講一句話，問題就解決了大半；希望總統、院長出來傾聽基層第一線的問題，出來解決問題，這才是為政者該做的事。

侯友宜早上到亞東醫院關懷醫護人員，受訪時回應林鶴明的說法；他說，自己在新北市當市長3年多，2年多都在防疫，從清零把新北市守下來，他多次主動、積極跟中央流行疫情指揮中心聯繫，不管是透過衛生局體系還是親自打電話，尤其這段時間，打給指揮官已經無數次。

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侯友宜說，就是因為打了很多電話、 好多事情都沒有解決，好多的問題都沒有改變，他看到人民的痛苦、看到人民在排隊，以及受到衝擊的無奈；看到基層醫療院所面對繁瑣的複雜程序，面對民眾的抱怨聲，投下那麼多的人力、物力在公衛體系、醫事體系，花費在中央應該改變而沒有改變的地方。

侯友宜說，他溝通了3、4個禮拜，親自打電話無數次，就是得不到任何的解決。若溝通能全部解決，就像去年，雖然他的溝通沒有辦法得到回應，他都是尊重。但是今年的疫情，他看到人民的聲音、痛苦，打電話給CDC也沒有用，請總統、院長到第一線看看現在的狀況，才知道問題的所在；就像快篩試劑，他講了很多次都沒有用，總統一句話就解決了大半。

侯友宜還說，只有擁抱民眾、了解民眾的需求跟痛苦，才能直接解決問題，這才是一個為政者該做的事；應該用傾聽、謙卑、體恤、包容市民在這段時間所受到的傷害，要跟市民站在一起努力，希望總統、院長聽到了問題，要出來解決。

對於林鶴明的「口水說」，侯友宜表示，他這輩子好好做事，在高峰期這段時間，18家責任醫院的醫護同仁沒有叫過辛苦、沒有說他們在高風險過程中承受的壓力，因為我們知道最辛苦的、最痛苦的是市民朋友，面對經濟受到衝擊、防疫物資不足，以及過程中的忐忑不安、容易確診，我們沒資格說難過，抱怨。尤其法定傳染病的權限在中央，有權限的人更應該面對地方在執行的過程中所提的問題，快速的解決，這樣才能大家同心齊力防疫。

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