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    基隆老翁送急診斷氣 家屬控未獲告知竟伴屍聊15分鐘

    民眾指控祖父送部立基隆醫院急救死亡，醫護人員卻未告知，讓家屬伴屍聊天。（記者盧賢秀攝）

    民眾指控祖父送部立基隆醫院急救死亡，醫護人員卻未告知，讓家屬伴屍聊天。（記者盧賢秀攝）

    2022/05/18 17:43

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市80多歲林姓老翁5月初不適，送衛福部立基隆醫院急救，家屬指控，林翁在院內已往生，醫護人員卻沒告知，讓他們陪在病榻旁「伴屍聊天」15分鐘，向院方投訴時，社工主任還說「OHCA（到院前無呼吸心跳）本來就不用跟家屬說」，家屬不滿醫院急救處理程序，氣得到派出所告醫療人員涉嫌過失致死。

    家屬指稱，林姓老翁當時因身體不適，由119救護車送到部立基隆醫院急救，明明在救護車上還有呼吸心跳，但是抵達醫院後，護理人員只問「要不要急救」？並沒有向林翁女兒解釋，不知情的家屬簽下放棄急救同意書。

    林女說，並不知道父親已經往生，還向護理人員要棉被替林姓老翁蓋上，並在一旁不斷陪老翁說話，試圖維持父親精神狀態，直到15分鐘後，聽到護理人員喊「林ＸＸ，到院前死亡」，她才恍然大悟。

    護理師並拿出在救護車上的心電圖給林女看，顯示林姓老翁在車上就沒有心跳。

    院方回應家屬：OHCA本來就不用說

    林姓老翁的孫女就讀醫學院，特地寫信給部立基隆醫院院長提出質疑，「當時為何沒有對家屬說清楚」，讓家屬以為還在等待急救，「為何OHCA沒有告知家屬」？

    基隆醫院社工室主任蔡聖華面對家屬質疑回應，「不知道妳到底是哪個醫學院的學生，有沒有進過臨床」，「我沒有要貶低你的醫學院，OHCA本來就不用跟家屬說」。這回應讓死者的孫女很傻眼，「都不知道人過世，才會陪在旁邊聊天」，抱怨「基隆醫院都是這樣的嗎」？

    部立基隆醫院今天回應指稱，林姓老翁由救護車送到醫院急診前已OHCA，救護車紀錄也載明到院前心肺功能停止，當急診室醫護人員詢問在場家屬（老翁女兒）是否要急救，家屬即表達放棄急救，故尊重家屬意願。

    院方強調，老翁孫女投書院長信箱，社工室已派員打電話與家屬聯繫，溝通說明，但家屬接收到的訊息與當日事實有差距，因此未能圓滿解開誤解，「老翁逝世，目前家屬還處於悲傷期，醫院也感不捨，期望家屬可以早日走出傷痛」。

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