午後防雷雨 吳德榮：大低壓環流醞釀中

本週各地恢復為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，今明午後降雨略明顯，據氣象專家指出，今日偶有局部短暫陣雨，午後西半部有局部「大雷雨」發生的機率，週日前也持續有局部「大雷雨」發生的機率。（資料照）

2024/07/31 09:12

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本週各地恢復為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，今明午後降雨略明顯，據氣象專家指出，今日偶有局部短暫陣雨，午後西半部有局部「大雷雨」發生的機率，週日前也持續有局部「大雷雨」發生的機率。至於台灣東方、日本南方廣大的海面，未來可能有多個熱帶擾動，不過位置較偏北，目前預測即使成颱也無侵台疑慮。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，今日仍偏熱，各地區高溫上看35至36度。水氣也依舊多，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨，午後西半部有局部「大雷雨」發生的機率，應注意雷擊、強風及瞬間大雨。

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吳德榮表示，明日至下週日晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；大氣仍不穩定，午後近山區有對流發展，擴展至部分平地，仍有局部「大雷雨」發生的機率。至於下週一、二晴朗炎熱，清晨中南部有局部短暫陣雨的機率，午後近山區有局部短暫陣雨或雷雨。

吳德榮提到，根據最新歐洲模式及美國模式模擬皆顯示，未來一週台灣東方、日本南方廣大的海面，大低壓環流（「季風環流」Monsoon Gyre）醞釀中，其中或有多個熱帶擾動。不過無論是否發展成颱，其位置大致偏北，環境導引亦不利其接近台灣，故未來一週內、無需顧慮颱風侵台。

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