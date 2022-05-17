新北火災預防新制 出租屋將強制裝住警器

新北市出租屋、違章及曾發生火警紀錄的住宅，自今年7月1日起，強制安裝住宅用火災警報器。 （記者何玉華攝）

2022/05/17 12:08

〔記者何玉華／新北報導〕新北市出租屋、違章及曾發生火警紀錄的住宅，自今年7月1日起，強制安裝住宅用火災警報器（簡稱住警器），新北市政府今（17）由副市長謝政達與民間不動產業者簽署合作備忘錄，強化出租屋與不動產交易消防安全資訊公開。

謝政達表示，新北市外地人口眾多，許多北漂青年及學子租屋而居，除要求公安小組稽查學生租賃套房的公共安全檢查，市議會今年初通過「新北市火災預防自治條例」，要求出租套房應依規定安裝住警器，自今年7月1日起強制實施，落實民眾「安居」。

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市府為強化出租屋與不動產交易消防安全資訊公開，由消防局與永慶、好房網、住商、信義、樂屋網、591等6家業者簽署合作備忘錄，將在各業者平台上宣導民眾使用住宅租賃定型化契約，保障租賃雙方權益，並提醒房東揭露住警器安裝等消防安全公開資訊，讓租屋者選擇安全租屋環境。

簽署儀式由推廣安裝住警器行動話劇揭開序幕，透過社會新鮮人、包租婆及消防人員間的互動對話，宣導租賃住宅應依規定安裝住警器及如何選擇安全的租屋環境；接著由知名房仲專家徐佳馨以宣導看板問答方式，說明「新北市火災預防自治條例新制規定」、「選擇安全租屋環境讓您安心住」及「居家照護與隔離期間如何兼顧防火安全」，教導民眾住宅防火要領及新制上路避免違法。

新北市政府由副市長謝政達與民間不動產業者簽署合作備忘錄，強化出租屋與不動產交易消防安全資訊公開。 （記者何玉華攝）

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