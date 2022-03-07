高雄左營果貿社區裝1500顆住警器、國中生持滅火器救獨居老婦

高市消防局在左營果貿社區裝1500顆住警器。（高市消防局提供）

2022/03/07 13:21

〔記者洪定宏／高雄報導〕繼高雄城中城大樓火警造成46人死亡後，台中市也發生6死慘劇，再度引發外界對「住宅用火災警報器」的重視。高市消防局記取教訓，在人口稠密的左營區果貿社區，裝置1500顆住警器，陳姓國中一年級學生聽到警報聲，立刻持滅火器，搶救7旬獨居老婦。

果貿社區為10多棟大樓構成的老舊眷村，住戶不乏獨居長輩，分屬果貿、果惠、果峰3個里，有6000多人，人口稠密。因為有眷村美食而全國知名，近年更因建築造型，被網友稱為「小香港」。

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2月26日凌晨0點多，其中某棟大樓的12樓，突然冒出火煙，裝在電梯間天花板的住警器，響起震耳欲聾的聲音，尚未睡覺的陳姓國中生以為是汽車警報器，開門查看，赫見對面獨居老婦門口冒出火煙，他迅速拿起走廊的滅火器，從鐵門縫隙朝屋內噴灑，隨即撲滅火勢。

左營消防分隊獲報趕抵現場，調查發現是住戶門口插座電氣走火所致，所幸無人受傷，盛讚國中生的機警。

陳姓國中生表示，他從國小開始，多次參與左營分隊舉辦的防火宣導活動，能熟練使用滅火器，也懂得臨危不亂，最重要的是聽到住警器的警報器，才能及時發現，並撲滅火勢。

左營分隊強調，果貿社區大樓每層4戶，住戶室內有灑水感應系統，所以特別將住警器裝在電梯間及走廊等公共區域，每層樓2顆，今年1月完成裝設1500顆。

國中生聽到住警器警報聲，迅速持滅火器撲滅火勢。（高市消防局提供）

左營果貿社區因人口稠密及建築造型，被網友封為「小香港」，住戶不乏獨居長輩。（記者洪定宏攝）

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