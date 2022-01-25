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    到府安裝住警器老被當詐騙 埔里消防隊今年請出里長伯

    埔里鎮家戶安裝住宅火災警報器比例偏低，埔里消防分隊今年度將加強推廣安裝。（記者佟振國攝）

    埔里鎮家戶安裝住宅火災警報器比例偏低，埔里消防分隊今年度將加強推廣安裝。（記者佟振國攝）

    2022/01/25 19:39

    〔記者佟振國／南投報導〕真的不是詐騙！南投縣埔里鎮家戶安裝住宅火災警報器的比例僅有2成左右，今年度縣府採購4萬7000顆住警器，優先配發1萬6000顆至埔里消防分隊，將由隊員親自到府為民眾免費安裝，但民眾對詐騙提高警覺，連帶身著制服的消防隊員也常被拒於門外，今年度特別拜託里、鄰長出馬會同消防隊員到府安裝，希望能取信於民，大幅提升安裝。

    住宅用火災警報器能偵測煙霧，在發生火災時提供即時警示，目前也有不少住警器發揮功能救人一命的案例，但南投縣消防局統計，全縣家戶安裝率為69％，未達7成，尤其埔里鎮有近2萬9100戶，統計至去年底共安裝6240顆，安裝率更僅有21％。

    縣府今年度編列預算採購4萬7000顆住警器，埔里鎮優先配發1萬6000顆，希望能在今年7月前完成安裝，埔里消防分隊長廖承先表示，過去消防隊員想到府為民眾免費安裝，常被民眾當成是詐騙而拒於門外，況且近2年又有疫情影響，讓隊員到府安裝住警器的難度更高。

    擔任埔里防火宣導隊分隊長的鎮代曾秀月也積極推廣住警器，希望每戶至少都能裝1個，強調消防隊員到府安裝住警器的好處是具備消防專業知識，能裝於合適地點，並指導民眾如何操作使用，也能避免民眾只收不裝的問題，讓住警器真正發揮功效，目前住警器採用黏貼或吊掛方式，不會破壞建築牆面，同時住警器採用十年長效型電池，民眾可以放心。

    為取信民眾，埔里消防隊則是拜託里、鄰長出馬，會同隊員進入民宅安裝住警器，今年也有獎勵措施，若里、鄰長成功協助消防隊員到府安裝，每顆有20元的獎勵金，若1萬6000顆能全數順利安裝，埔里的安裝率將達75％。

    埔里消防隊員想到府為民安裝住警器，常被當做是詐騙而拒於門外，今年特別拜託里、鄰長陪同前往。（記者佟振國攝）

    埔里消防隊員想到府為民安裝住警器，常被當做是詐騙而拒於門外，今年特別拜託里、鄰長陪同前往。（記者佟振國攝）

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