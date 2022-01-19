衝績效詐領245組住警器 北市消防員判2年、沒收不法所得

台北地方法院今依利用職務機會詐取財物罪、妨害電腦使用罪合併判刑2年、緩刑5年，沒收2萬多元不法所得。可上訴。（資料照）

2022/01/19 11:14

〔記者張文川／台北報導〕前台北市政府消防局消防員范峻恩，任職松山中隊八德分隊2年期間，為了衝刺推廣安裝住宅火災警報器（住警器）績效，冒用人頭詐領245組、價值共5萬餘元的住警器，台北地方法院今依利用職務機會詐取財物罪、妨害電腦使用罪合併判刑2年、緩刑5年，沒收2萬多元不法所得。可上訴。

北院審理期間范全盤認罪，合議庭依利用職務機會詐取財物罪將他判刑1年10月，褫奪公權2年，妨害電腦使用罪判刑1年2月，2罪合併應執行2年，並給予緩刑5年機會。

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檢、廉調查，北市消防局每年編列預算，補助民眾安裝住警器，范峻恩卻找人頭填寫不實的安裝申請表，勾選「符合申請資格」並偽造領用表，在2018年至2019年間共詐領245組住警器，價值約5萬餘元。

北市消防局前年稽查察覺范峻恩涉嫌冒領245組住警器，將他調職並記1大過，移交政風調查，檢廉約談他到案，范起初否認犯行而被羈押，後來改口認罪，供稱因績效壓力動了歪腦筋。

檢廉實際僅查扣到百餘組住警器，其餘去向不明，但查無范員盜賣、亂送住警器做人情的情狀，范最後同意檢方自費17萬餘元補足冒領的數額，歸還給消防局。

此外，前年范員被調職、靜候調查期間，由於先前發放住警器的對象有5筆重複，范又至電腦登錄系統私自將同事的5筆績效改為他的，又觸犯妨害電腦使用罪之竄改電磁紀錄罪，與貪污罪一併被起訴判刑。

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