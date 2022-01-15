緬懷李登輝紀念音樂會 賴清德：站在巨人肩膀上

「府城李登輝紀念音樂會」安可曲「黃昏的故鄉」，是李登輝生前喜愛的歌曲之一，李安妮與合唱團一起獻唱。（記者洪瑞琴攝）

2022/01/15 23:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕李登輝基金會今（15）日在台南虹韻文創中心舉辦「府城李登輝紀念音樂會」，副總統賴清德出席全程聆聽，沒有公開受訪，但在臉書發文緬懷表達崇敬之意，「站在巨人的肩膀上，我們有責任更加努力，壯大台灣、守護主權」。

賴清德分享音樂會的現場感受，動人樂音時而靈動自在、時而婉轉輕柔，旋律起伏徘徊間，有深邃宏大的低吟，更有振奮激昂的躍動，和鄉親們一起聆聽音樂回顧李登輝前總統，98年不凡的生命旅程，曲風跨越多個時代，傾訴台灣多變跌宕的轉折與挑戰，也映照著這位哲人的步伐和貢獻。

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賴清德說，李前總統已經離開1年多，但仍清晰記著與他幾次會面，對後輩他親切而開朗，為台灣他堅忍且冷靜，看待人生他豁達謙虛，相處的點滴隨著樂音一一浮現在腦海中，緬懷哲人，典範長存。感謝李前總統打下的民主基礎，站在巨人的肩膀上，「我們有責任更加努力，壯大台灣、守護主權、走向世界，打造成一個更自由、更民主、更繁榮的美麗國家」。

今天1月15日是前總統李登輝99歲冥誕，李登輝紀念基金會以「 誠實自然」為主題舉辦紀念音樂會，並由李登輝女兒、基金會董事長李安妮親自導聆，由指揮李建一、八角塔男聲合唱團擔網演出。

李安妮表示，去年基金會規劃台北舉辦紀念李登輝逝世週年的音樂會時，心想在台一系列巡迴演出，但逢武漢肺炎疫情（新型冠狀病毒病，COVID-19）衝擊，表演團體無奈暫停所有演出，大家一起「吊鍋」了好幾個月，後來總算出現一絲曙光，紀念音樂會終於去年年底前在台北首演，今天在府城這場音樂會，與其說是台北場的加演，不如說是一場受到上帝眷顧，好夢成真後的首演，希望用樂曲、用歌唱、用人聲來緬懷父親為台灣民主奉獻的一生。

今天「府城李登輝紀念音樂會」，由李登輝女兒李安妮親自導聆。（記者洪瑞琴攝）

府城李登輝紀念音樂會，由指揮李建一、八角塔男聲合唱團擔綱演出。（記者洪瑞琴攝）

副總統賴清德（左起）、台南市長黃偉哲、台南市副市長趙卿惠共同出席音樂會。（記者洪瑞琴攝）

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