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    西堤群聚確診者到過宜蘭 足跡曝光

    宜蘭縣政府公布案17882足跡。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府公布案17882足跡。（宜蘭縣政府提供）

    2022/01/15 18:15

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕中央流行疫情指揮中心今（15）日公布6例本土確診個案，其中一位確診個案曾到宜蘭拜防親戚，並到餐廳、小吃店、伴手禮店和觀光工廠，4位親戚被列為居家隔離對象，初步採檢報告陰性，相關單位已完成消毒。

    案17882是中壢西堤餐廳確診工讀生的同學，1月8日拜訪宜蘭親戚，當晚6點至7點30分至歐林鐵板燒羅東分店（羅東鎮興東路280號）用餐，1月9日上午去過五結紅麵線（五結鄉五結中路1段516號），下午去過諾貝爾奶凍羅東店（羅東鎮公正路188號）及羅東鎮農會養生文化觀光工廠（羅東鎮倉前路14號）。

    衛生局說，已將案17882的4位親戚匡列為居家隔離對象，初步採檢報告為陰性，相關單位已完成消毒工作。如民眾足跡重疊並有疑慮，可利用社區篩檢站採檢。

    衛生局呼籲，縣內設置多處快打站，不用預約就能打疫苗，請民眾多加利用，盡快接種；中央今天開放COVID-19公費疫苗預約平台，於第19期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾預約接種疫苗追加劑，已於合約醫療院所或衛生所完成預約的民眾，請依原已預約時段前往接種。

    衛生局提醒，Omicron變異株來勢洶洶，請民眾落實手部衛生、佩戴口罩等防護措施，落實實名制，減少不必要移動及活動，共同嚴守社區防線。

    相關新聞請見︰

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    宜蘭縣社區戶外篩檢站春節期間服務時段。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣社區戶外篩檢站春節期間服務時段。（宜蘭縣政府提供）

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