西堤群聚新增6人確診 3顧客3學生染疫

中壢西堤餐廳群聚感染事件新增6人確診。（Google地圖街景）

2022/01/15 11:03

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天上午主持市府防疫專案會議時指出，西堤餐廳群聚感染事件新增6人確診，包括顧客3人、工讀生案17774就讀中壢某高商的2名學生、案17774就讀中壢區某國中的1名同住家人；至於案17774就讀中壢區某國小的同住家人，採檢結果為陰性。

因西堤餐廳群聚感染事件持續擴大，市府已發送簡訊通知7日後曾到過餐廳的民眾匡列採檢，鄭文燦說，市府已針對95位西堤餐廳顧客採檢，並發送簡訊通知民眾匡列採檢，也呼籲民眾有相關足跡，都應主動前往社區採檢站採檢，預計採檢民眾將多達600餘人。

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受事件影響的高商與國中，都已停課，高商部分，已採檢1104人、575人完成快篩，其中81人送集中檢疫所隔離、25人須自主健康管理，鄭文燦說，至於確診個案的國中與補習班同學，也已採檢176人，全數陰性。

另，瓦城泰國料理桃園中正店也已採檢31人，並匡列11人居家隔離、20人須自主健康管理。

鄭文燦：全市國、高中15日起取消戶外教學、畢業旅行、隔宿露營等活動

鄭文燦說，病毒傳播非常快，可能3天就有一波、甚至更快，市府將會針對每一個確診個案進行更大範圍的匡列；學校防疫部分，20日前將完成國、高中生的第2劑BNT疫苗接種，並要求國、高中15日起取消戶外教學、畢業旅行、隔宿露營等活動；呼籲民間應比照公部門與學校，取消年終尾牙聚餐等活動，或延後舉辦，以減少民眾脫下口罩群聚的風險。

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桃園市長鄭文燦（右）主持市府防疫專案會議。（桃園市政府提供）

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