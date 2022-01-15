桃機群聚監測至1/22 逾6000人採檢皆為陰性

指揮官陳時中表示，因近日桃機都沒有新增案例，搭配週期篩檢，預計監測到22日若還沒有陽性個案，機場就會恢復安全。（指揮中心提供）

2022/01/15 14:39

〔記者楊媛婷／台北報導〕桃園機場日前爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染案，中央流行疫情指揮中心成立前進指揮所，並採取許多應變作為，包含長程班機落地採檢、機場的員工週期性快篩、PCR核酸採檢，指揮官陳時中表示，因近日機場都沒有新增案例，搭配週期篩檢，預計監測到22日若還沒有陽性個案，機場就會恢復安全。

桃園機場的清潔員、手推車工作人員、警衛等陸續確診，指揮中心日前派醫福會執行長王必勝到桃機擔任前進指揮所的指揮官，並陸續頒布新的措施，包含長程班機落地後必須先採檢，採檢陽性即送醫或年紀較輕者就送加強版防疫旅館或集中檢疫所。

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陳時中表示，14日入境長程航班的篩檢結果為9航班、694人旅客，陽性人數有47人（含1例舊案），陽性率6.77%，陽性率超過一成的班機分別是加拿大、美國、阿拉伯聯合大公國的班機；15日入境長程航班則有4航班，196名入境旅客，陽性人數8人，陽性率4.08%。

陳時中也說明桃機前進指揮所的應變作為，包含13日對於桃機高風險單位如防疫車隊、手推車、清潔及保全共1938人進行PCR採檢，全數陰性；14日針對一般員工採檢，6347人已採6199人，結果都是陰性，還有148人待採。

陳時中進一步表示，機場採取循環性快篩與篩檢，目前機場都沒有新增案例，因此現在機場已經相對安全，下週四、五還會再做一次篩檢，會持續監測到22日，若都沒有新增確診案例，可視為機場的安全已經恢復，不過還是會請護理國家隊持續做教育訓練、加強感控。

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桃機爆發群聚，採檢逾6000人均為陰性。（指揮中心提供）

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