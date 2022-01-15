沿襲近20年 新莊燈籠彩繪祈福登場

年節將至，新北市新莊區沿襲近20年的「彩繪燈籠」活動，大小朋友一起體驗彩繪燈籠、迎春手作DIY的樂趣。（新莊區公所提供）

2022/01/15 16:50

〔記者林欣漢／新北報導〕年節將至，新北市新莊區沿襲近20年的「彩繪燈籠」活動今天登場，大小朋友一起體驗彩繪燈籠、迎春手作DIY的樂趣，場面熱鬧，副市長劉和然說，市府團隊為市民會加倍努力「虎裏平安」、「虎裏幸福」，祝福大家「平安祥虎」過好年。

新莊區長林煌源指出，「彩繪燈籠」活動自2003年起辦理迄今，已成為新莊在地大、小朋友每年過年前必參加的活動之一，今年邀請到林文昌、吳聰文、劉秀梅、任淑齡、王品卉、陳淑華、曾己議及周龍安等8位藝文界名家，各繪製1盞直徑60公分大燈籠，燈籠上繽紛的色彩，象徵著虎年的躍進、無畏，大、小朋友合力將素面燈籠彩繪上喜氣洋溢的圖案，並手持燈籠作品開心拍照打卡，現場滿溢著迎新年的歡樂氛圍。

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現場還有虎年應景的「萌虎紅包袋」及「Q虎香包」手作活動攤位，由郭榮華老師帶領民眾體驗拓印的樂趣，以及公所同仁陪著孩子一起動手玩，製作喜氣的不織布香包吊飾。另外還遠從鹿港邀請到創意捏麵人陳佑筑老師，教大家捏塑可愛的日本福神，為活動帶來平安祈福的寓意。新莊在地學生社團「動手動腳舞團」及新莊高中熱音社也於活動中串場演出，在舞台上大展身手，展現課業學習外的多元才藝。

林煌源表示，21日上午10至12時及下午2至4時分別於新莊區公所、後港市民活動中心；1月22日上午10至12時及下午2至4時分別於福營行政大樓6樓及福壽市民活動中心辦理「名家揮毫送春聯」活動，邀請多位書法名家現場揮毫，名家墨寶絕無僅有，歡迎大家一起來收藏。

年節將至，新北市新莊區沿襲近20年的「彩繪燈籠」活動，大小朋友一起體驗彩繪燈籠、迎春手作DIY的樂趣。（新莊區公所提供）

新莊沿襲近20年的「彩繪燈籠」活動登場，大小朋友一起體驗彩繪燈籠、迎春手作DIY的樂趣。（新莊區公所提供）

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