陳其邁拜會陽明交大、清大 爭取加速兩校開設高雄分部

高雄市長陳其邁（左）拜會陽明交大，與校長林奇宏（右）互換吉祥物。（高市府提供）

2024/06/23 11:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為加速推動陽明交通大學、清華大學落腳左營，高雄市長陳其邁專程北上拜會兩校，承諾將協調中央部會，協助校方推動開設高雄分部；兩校則表示，已有企業洽詢及期待高雄開班授課，反映出業界有龐大進修需求及期待。

環團反對清、交進駐舊左中，認為一半以上的綠地景觀被水泥建築物取代，內政部6月18日召開都委會大會，森林城市協會等團體至國土署抗議，內政部表示民眾仍有不同意見，因此都委會大會不予審議。

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高雄市長陳其邁率副市長林欽榮、羅達生北上，分別拜會陽明交大校長林奇宏、清華大學校長高為元。陳其邁向兩校長表示，在地里長和市民、產業界，都期待兩校加速進駐，讓高雄學子就近就讀，並吸引更多人才來高雄發展，他並強調「清大和陽明交大的事，就是高雄市政府的事，團隊會持續做清交設校的最大後盾!」

高市府指出，清大高雄分部設於舊左營國中，占地近6公頃，交大座落於蓮潭會館，面積約2公頃，此案已獲中央核定，2024年可動支經費1億8480萬元，優先辦理基地現有建物的改裝修繕，未來整體研教園區的教學研究、企業產學合作及進修總人數，將達4000人規模。

陽明交大校長林奇宏感謝高市府團隊，協助該校獲中央支持設校高雄，並與市府緊密合作啟動蓮潭會館、公務人力發展中心等既有建物的改裝工程。

林奇宏透露，已有高雄企業洽詢高雄分部的進度，反映在地產業對於科技人才和員工進修的強烈需求，校方也和科技大廠洽談產學合作計畫，好消息會愈來愈多；副校長陳永富則說，將申請明年初開設碩士學分班，內容以AI、半導體及ESG課程為主，並規劃114學年起招收碩博士學位班。

清大校長高為元說，已有家鄉在高雄的一些教授主動報名，有意未來轉往高雄任教；清大副校長戴念華表示，清大進駐高雄左營，結合市府推動半導體S廊帶，如同早期加州矽谷結合史丹佛大學打造的科學城，將對國家做出巨大貢獻，已著手籌備課程和招生計畫，並與市府討論舊建物改裝，及未來新建校舍的時程。

清大表示，產業需才孔急，下半年將借用市府位於亞灣的淨零學院開設碩士學分班，114學年起招收碩博士學位班。碩士學分班初步開設AI人工智慧、智慧製造與營運管理、半導體封裝測試及碳資產等課程。

清大也允諾，除保留舊左中現有老樹、維持大片綠地，也會確保蓮池潭天際線，落實環境友善及敦親睦鄰。

高雄市長陳其邁率市府團隊參訪清華大學，在校園景點成功湖前合影。（高市府提供）

清大高雄分校預計進駐舊左營國中。允諾保留現有老樹、維持大片綠地。（記者葛祐豪攝）

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