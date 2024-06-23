為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

陳其邁拜會陽明交大、清大 爭取加速兩校開設高雄分部

高雄市長陳其邁（左）拜會陽明交大，與校長林奇宏（右）互換吉祥物。（高市府提供）

高雄市長陳其邁（左）拜會陽明交大，與校長林奇宏（右）互換吉祥物。（高市府提供）

2024/06/23 11:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為加速推動陽明交通大學、清華大學落腳左營，高雄市長陳其邁專程北上拜會兩校，承諾將協調中央部會，協助校方推動開設高雄分部；兩校則表示，已有企業洽詢及期待高雄開班授課，反映出業界有龐大進修需求及期待。

環團反對清、交進駐舊左中，認為一半以上的綠地景觀被水泥建築物取代，內政部6月18日召開都委會大會，森林城市協會等團體至國土署抗議，內政部表示民眾仍有不同意見，因此都委會大會不予審議。

高雄市長陳其邁率副市長林欽榮、羅達生北上，分別拜會陽明交大校長林奇宏、清華大學校長高為元。陳其邁向兩校長表示，在地里長和市民、產業界，都期待兩校加速進駐，讓高雄學子就近就讀，並吸引更多人才來高雄發展，他並強調「清大和陽明交大的事，就是高雄市政府的事，團隊會持續做清交設校的最大後盾!」

高市府指出，清大高雄分部設於舊左營國中，占地近6公頃，交大座落於蓮潭會館，面積約2公頃，此案已獲中央核定，2024年可動支經費1億8480萬元，優先辦理基地現有建物的改裝修繕，未來整體研教園區的教學研究、企業產學合作及進修總人數，將達4000人規模。

陽明交大校長林奇宏感謝高市府團隊，協助該校獲中央支持設校高雄，並與市府緊密合作啟動蓮潭會館、公務人力發展中心等既有建物的改裝工程。

林奇宏透露，已有高雄企業洽詢高雄分部的進度，反映在地產業對於科技人才和員工進修的強烈需求，校方也和科技大廠洽談產學合作計畫，好消息會愈來愈多；副校長陳永富則說，將申請明年初開設碩士學分班，內容以AI、半導體及ESG課程為主，並規劃114學年起招收碩博士學位班。

清大校長高為元說，已有家鄉在高雄的一些教授主動報名，有意未來轉往高雄任教；清大副校長戴念華表示，清大進駐高雄左營，結合市府推動半導體S廊帶，如同早期加州矽谷結合史丹佛大學打造的科學城，將對國家做出巨大貢獻，已著手籌備課程和招生計畫，並與市府討論舊建物改裝，及未來新建校舍的時程。

清大表示，產業需才孔急，下半年將借用市府位於亞灣的淨零學院開設碩士學分班，114學年起招收碩博士學位班。碩士學分班初步開設AI人工智慧、智慧製造與營運管理、半導體封裝測試及碳資產等課程。

清大也允諾，除保留舊左中現有老樹、維持大片綠地，也會確保蓮池潭天際線，落實環境友善及敦親睦鄰。

高雄市長陳其邁率市府團隊參訪清華大學，在校園景點成功湖前合影。（高市府提供）

高雄市長陳其邁率市府團隊參訪清華大學，在校園景點成功湖前合影。（高市府提供）

清大高雄分校預計進駐舊左營國中。允諾保留現有老樹、維持大片綠地。（記者葛祐豪攝）

清大高雄分校預計進駐舊左營國中。允諾保留現有老樹、維持大片綠地。（記者葛祐豪攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
清大評估舊左營國中設校 里長們贊成、民團有疑慮
2024/05/10 10:05

清大評估舊左營國中設校 里長們贊成、民團有疑慮
政院點頭動支第二預備金 李柏毅：打造舊左中為「護國群山」人才庫
2024/06/02 16:14

政院點頭動支第二預備金 李柏毅：打造舊左中為「護國群山」人才庫

誰能比肩信義區？ 新北這區最具資格
陽明交大、清大傳擬於舊左營國中設分校 左營里長聯誼會：越快越好
2024/04/18 15:51

陽明交大、清大傳擬於舊左營國中設分校 左營里長聯誼會：越快越好
清大評估舊左營國中設校引討論 陳其邁：讓優秀學子留高雄念書
2024/05/10 10:45

清大評估舊左營國中設校引討論 陳其邁：讓優秀學子留高雄念書

台積電帶動高大特區 景觀輕豪宅當紅
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播