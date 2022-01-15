鹿耳門聖母廟夜間悄換裝 元宵煙火豪華施放40分鐘

鹿耳門聖母廟宣布將於2月12日舉辦高空煙火秀。（正統鹿耳門聖母廟提供）

2022/01/15 13:50

〔記者王姝琇／台南報導〕近日入夜後，正統鹿耳門聖母廟周邊變得有點不一樣！為迎接壬寅虎年的到來，聖母廟提前將八大主題花燈就定位，即日起至元宵節（2/15）期間於西側草地展出，每天點亮至晚間9點；而佛祖殿正後方展出的安平艦模型，也披上新的光影環景設計，每晚閃亮至午夜12點。廟方也公布今年高空煙火秀將於2月12日登場，三階段高空煙火全程超過40分鐘，讓人期待！

迎接新年到來，聖母廟特地提前設置元宵花燈，包括農村生活、自然生態及生肖等八大主題，作品其中的「犢站金榜」是2021台灣燈會副燈，高達10公尺，古來有拔牛毛象徵智慧毛的習俗，加上文昌帝君坐騎為牛，因此以身穿古代狀元服的牛年形象，也為即將參與大學學測的考生們獻上祝福。花燈區即日起每晚點亮至9點。另，安平艦模型則點亮至午夜12點，為聖母廟夜間增添亮點。

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此外，每年都吸引數萬人參與的高空煙火秀，今年施放時間也出爐了！2021年因疫情取消讓許多人失望，今年則暫定於2月12日開炸，但廟方也表示，還是得視疫情狀況調整，目前仍暫定照常舉行，預計全程施放40分鐘。

除了欣賞美麗花火外，廟方更規劃迓春牛、炸烽炮、美食街、傳統藝陣、踩街遊行以及12門蜂炮炸去災厄瘟疫，期望讓民眾能夠在熱鬧中迎來新的一年，土城正統鹿耳門聖母廟壯觀的宮廟建築，更讓旅客能在這裡享受「紫禁城宮殿式豪華煙火秀」。

迎接新年到來，安平艦模型披上新的光影環景設計。（正統鹿耳門聖母廟提供）

高10公尺的犢站金榜花燈是2021台灣燈會副燈。（正統鹿耳門聖母廟提供）

鹿耳門聖母廟西側草地即日起展出八大主題花燈。（正統鹿耳門聖母廟提供）

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