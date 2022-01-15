「好客HAKKA裝置藝術展」開展 2千個客家手繪燈籠點亮東勢

「好客HAKKA裝置藝術展」，近2000顆手繪燈籠佈置繽紛吸睛。（記者張軒哲攝）

2022/01/15 16:00

〔記者張軒哲／台中報導〕農曆春節將至，台中市東勢區公所規劃在地裝置藝術「好客HAKKA裝置藝術展」，今日舉行開展活動，展出期間自即日起至2月21日止，夜間亮燈時間為18時至22時、近2000顆手繪燈籠繽紛吸睛，成為遊客新春期間探訪客家庄，拍照打卡亮點。

今日活動由東勢國小弦樂團演奏多首悠揚樂曲，展開華麗優雅的序曲，立委江啟臣、市議員冉齡軒、台中市府客家事務委員會委員劉志宗及東勢區長翁培真、在地25里里長、東勢形象商圈發展協會理事長葉艾維、廣興社區發展協會理事長劉正忠等共襄盛舉。

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翁培真表示，東勢是全國客語推展重點推廣區，是中市客語人口比例最高也是大埔腔使用最集中的地區。Hakka是國際通用的客家表徵，也正好與好客的讀音相似，因此今年以「好客HAKKA」為主軸，為的就是要強調客家人熱情款待的精神。

2000個特色彩繪燈籠由在地學子、社區長輩等一起協力完成繪製，歲末年終之際，共同參與東勢裝置藝術展佈展工作，讓東勢客家文化園區周邊景色增添不少新春氣息，也期望透過客庄彩繪燈籠裝置藝術的呈現，讓更多遊客走訪東勢，體驗客庄熱情好客的氛圍。

近2000顆手繪燈籠佈置在園區前方的彩繪燈牆、後方廊道以及在東豐自行車綠廊道特色燈籠隧道，讓白天及夜晚的東勢都具有不一樣的亮點，歡迎民眾把握展出期間遊訪東勢。

「好客HAKKA裝置藝術展」，即日起至2月21日登場。（記者張軒哲攝）

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