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    嘉義祕境「蛋糕沙灘」 老船長帶你搭船「偽出國」度假

    嘉義縣龍宮溪出海口無人島，踩在沙灘上宛若蛋糕般柔軟，被遊客稱作「蛋糕沙灘」。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣龍宮溪出海口無人島，踩在沙灘上宛若蛋糕般柔軟，被遊客稱作「蛋糕沙灘」。（記者蔡宗勳攝）

    2022/01/15 08:43

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕龍宫溪出海口內南側灘地，因踩在其上如同蛋糕般的鬆軟，被遊客譽為「蛋糕沙灘」，成了嘉義縣沿海新興旅遊秘境，陳冠魁船長又以海洋廢棄物打造了鞦韆、魚網排球與《等鱟讚》站牌等打卡熱點，農曆過年想搭船偽出國度假，來嘉義縣布袋蛋糕沙灘就對了。

    陳冠魁表示，這塊位布袋於好美里最北側的浮覆沙洲，隔著龍宮溪出海口與布袋商港對望，漲潮時大多會沉入海中，也因為每天有好幾個鐘頭泡在水裡，踩踏在退潮後的沙灘上感覺就像是柔軟的蛋糕，贏得蛋糕沙灘美名，但難以從好美里這端抵達，最佳途逕是從布袋南堤搭船前往。

    陳冠魁指出，蛋糕沙灘這個無人島有「四大天王」，分別為超會跑的角眼沙蟹、直著走的短趾和尚蟹、彷彿在打招呼的招潮蟹與會變色的沙蟹，大人小孩近距離觀賞饒富趣味。

    為讓登島體驗更豐富多元及趁機做海洋教育，陳冠魁海洋廢棄物打造的鞦韆架，意外成了則是網美與遊客拍照熱點，就地取材以牡蠣殼做的垂簾也很受歡迎，陳冠魁又聽從建議，用漂流木、廢漁網完成沙灘排球場，遊客在鬆軟蛋糕沙灘打排球，跑不快也跳不高，趣事橫生。

    由於蛋糕沙灘也是三棘鱟棲地，陳冠魁別出心裁以鱟的諧音，同樣用海廢做了一個《等鱟讚》站牌，遊客也是讚不絕口。

    由於全球疫情嚴峻，今年恐怕又出不了國，連想要搭船到離島，也因海上風浪大，只能望海興嘆，蛋糕沙灘因位於內海，沒有這個困擾，農曆春節想要搭船吹海風、海灘漫步，布袋蛋糕沙灘是很好的選擇。

    蛋糕沙灘是三棘鱟棲地，生態十分豐富。（記者蔡宗勳攝）

    蛋糕沙灘是三棘鱟棲地，生態十分豐富。（記者蔡宗勳攝）

    「蛋糕沙灘」海洋廢棄物打造鞦韆是拍照熱點。（記者蔡宗勳攝）

    「蛋糕沙灘」海洋廢棄物打造鞦韆是拍照熱點。（記者蔡宗勳攝）

    「蛋糕沙灘」以海洋廢棄物打造的沙灘排球場。（陳冠魁提供）

    「蛋糕沙灘」以海洋廢棄物打造的沙灘排球場。（陳冠魁提供）

    「蛋糕沙灘」以海洋廢棄物打造的沙灘排球場。（陳冠魁提供）

    「蛋糕沙灘」以海洋廢棄物打造的沙灘排球場。（陳冠魁提供）

    「蛋糕沙灘」以海洋廢棄物打造的沙灘排球場。（陳冠魁提供）

    「蛋糕沙灘」以海洋廢棄物打造的沙灘排球場。（陳冠魁提供）

    「蛋糕沙灘」以海洋廢棄物打造的《等鱟讚》站牌。（陳冠魁提供）

    「蛋糕沙灘」以海洋廢棄物打造的《等鱟讚》站牌。（陳冠魁提供）

    蛋糕沙灘被譽為雲嘉南國家風景區的祕境。　（記者蔡宗勳攝）

    蛋糕沙灘被譽為雲嘉南國家風景區的祕境。　（記者蔡宗勳攝）

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