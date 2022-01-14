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    三峽風景區春節人潮多 警分局加強交通疏導

    三峽警分局將於春節期間加強交通管制和疏導作為。（警方提供）

    三峽警分局將於春節期間加強交通管制和疏導作為。（警方提供）

    2022/01/14 13:48

    〔記者翁聿煌／新北報導〕春節即將到來，三峽風景區歷年都有眾多人潮前來拜拜和旅遊，因應今年春節連續假期，自1月29日至2月6日為期9日，三峽警分局為紓解過年前各傳統市場、批發市場及大型賣場採購年貨交通秩序，加強各人潮重點地區交通管制，請民眾及車輛共同配合。

    警方表示，過年期間旅客前往鶯歌陶瓷老街、陶瓷博物館、三峽老街、祖師廟、行修宮、大板根森林溫泉飯店、滿月圓國家森林遊樂區等觀光地區車潮眾多擁擠，警方規劃一連串周邊路口交通疏導管制措施作為，提醒民眾注意。

    警方將於管制期間，在三峽區中山仁愛路口、文化民生路口、文化和平街、鶯歌區建國中正一路口、建國仁愛街口等民眾經常採買年貨傳統市場管制汽車進入，行修宮周邊白雞路、紫微路段及大熊櫻花林周邊竹崙路、三層坪路規劃單行道上下山，另三峽、鶯歌老街周邊停車場實施滿場機制，如遇停車場滿場時，強制驅離停等民眾，避免造成交通壅塞，影響民眾出遊興致。

    三峽分局呼籲，民眾春節期間行車如遇壅塞時，請依指示牌面改走替代道路，並注意各項管制、分流及引導指示牌面；隨時收聽警察廣播電台，掌握所在地交通資訊；另年假期間親友相聚餐敘多，請勿酒後開車，尊重行人路權，小心駕車，另外因應omicron疫情日趨嚴峻，出遊在外務必做好各項防疫措施，才能開心出遊，平安回家。

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