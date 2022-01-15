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    「甲安好時光」 台中海線走春樂悠遊

    大甲鐵砧山雕塑公園適合親子踏青。（記者張軒哲攝）

    大甲鐵砧山雕塑公園適合親子踏青。（記者張軒哲攝）

    2022/01/15 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕農曆新年想去哪裡走春？台中海線地區擁有海天一線的大安濱海樂園，以及人文薈萃的文化重鎮大甲，無論是海線風情、歷史人文、美食小吃、運動健行都能一次體驗，台中市府觀旅局規劃「甲安好時光」一日遊程，套裝旅遊融入「食、宿、遊、購、行」，讓民眾在連假期間走訪魅力海線城市，體驗大甲美食小吃、鐵砧山健走樂趣、海線絕美景色、選購特色伴手禮、入住濱海豪華露營區或特色旅宿，漫遊台中海線之美！

    大甲 美食小吃多 鐵砧山健走

    「甲安好時光」遊程，主要推薦台中海線必遊的大甲及大安。大甲蔣公路美食街蚵仔煎、花生煎餅都是老饕的口袋名單，還有蛋黃酥、芋頭酥等，也是遊客必買伴手禮；除了享美食購好禮，鐵砧山嶄新的劍井遊憩區，可感受日式及台灣風情融合的歷史迴廊，再到藝術與親子育樂共融的雕塑公園遊憩；大甲更是文化重鎮，擁有眾多著名的旅遊景點，像是大甲鎮瀾宮、文昌祠、林氏貞孝坊，以及大甲三寶文化館等等，走完大甲的帶狀景點後，還可到附近的特色民宿，好好放鬆休息。

    大安 參觀製酒 賞夕陽啖海鮮

    觀旅局指出，鄰近的海線魅力城鎮「大安」，也是台中海線必訪小鎮之一，參觀製酒過程、觀海景、賞日落、大啖鮮味海產，為一天豐富的遊程劃下句點，回程中不妨選購大安五寶伴手禮，帶著幸福快樂的回憶滿載而歸。

    另外，大安也有許多豐富的景點，像是芋頭文化館、龜殼生態公園、水蓑衣生態教育園區等，民眾也能依個人興趣喜好造訪，漫遊台中濱海自行車道，沿途欣賞海岸風光及濕地生態，盡情感受自然生態之美，歡迎大家來趟「甲安好時光」兩天一夜小旅行，體驗不一樣的海線景點。

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