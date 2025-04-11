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    「肯德基炸雞口味牙膏」不是愚人節玩笑 開賣2天秒殺

    肯德基近期推出的「炸雞口味」牙刷牙膏組。（擷取自IG）

    肯德基近期推出的「炸雞口味」牙刷牙膏組。（擷取自IG）

    2025/04/11 00:25

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕炸雞不只能吃，現在還能拿來「刷」？美國知名速食品牌肯德基（KFC）與牙膏品牌Hismile聯名推出「炸雞口味牙膏」，主打以經典11種香料為靈感，讓人邊刷牙邊享受炸雞風味，上架後48小時內就銷售一空。

    綜合外媒報導，這款牙膏號稱使用時如同「咬下一口熱騰騰的原味炸雞」，不只保有獨特風味，還能帶來清新口氣。產品採用無氟配方，官網宣稱具有長效口腔保健效果，售價13美元（約新台幣420元），但目前在官網上已全數售罄。

    對此，Hismile的行銷經理瓊斯（Koban Jones）說，「我們喜歡突破既有框架，有什麼合作會比讓肯德基的經典風味融入日常生活更好呢？」也坦言，這是Hismile「迄今為止最成功的聯名之一」。

    「炸雞口味牙膏」是否還會補貨尚不清楚，但這波聯名讓KFC成功炒熱話題；「吮指美味」般刷牙體驗也的確深具吸引力。

    Hismile美國官網上還有肯德基炸雞口味牙膏、電動牙刷套裝組合，要價72美元，已銷售一空。（擷取自Hismile美國官網）

    Hismile美國官網上還有肯德基炸雞口味牙膏、電動牙刷套裝組合，要價72美元，已銷售一空。（擷取自Hismile美國官網）

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