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    正面照曝光！日月光餐會4接待人員超辣 短髮辣妹IG神到了

    日月光昨晚在高雄巨蛋舉行財務餐會，網友發現現場接待人員穿著火辣，照片引發暴動。（圖取自PTT）

    日月光昨晚在高雄巨蛋舉行財務餐會，網友發現現場接待人員穿著火辣，照片引發暴動。（圖取自PTT）

    2022/01/14 20:40

    〔即時新聞／綜合報導〕日月光昨晚（13日）在高雄巨蛋舉行財務餐會，有網友貼出餐會門口照片，驚見4名打扮性感的接待人員，網友群起暴動，紛紛高喊「現在轉職來得及嗎？」、「我等等投履歷」。如今4名辣妹的正面照曝光了，其中討論度最高的短髮妹子IG也被神出來。

    網友今天以「科技公司招待人員太辣了吧」為題在PTT發文說，收到朋友傳來一張科技公司餐會的照片，讓他看了相當吃驚，「現在科技公司福利都那麼好嗎？還是大股東來，門面不能輸？真的太辣了啦」。

    照片中可見，4名穿著香檳金高衩緊身裝的辣妹站在門口兩側迎接來賓，胸前開洞加上若隱若現的蜜桃臀，性感指數爆表。不少網友暴動直呼，「我公司尾牙請的model怎麼沒這樣穿」、「現在轉職來得及嗎？」、「我等等投履歷」、「真香啊」，還有不少人點名短髮辣妹，「不說別的，短髮的身材很好」、「中間短髮 超級可以」、短髮的好像很正」。

    據了解，日月光昨晚在高雄巨蛋舉辦財務餐會，會中邀請「高雄市霹靂舞發展協會」表演，協會也在臉書粉專分享當晚活動照片和表演畫面，4名辣妹大方地擺出Pose合影，粉專貼文直呼餐會氛圍很棒，並感謝大家的熱情回應。

    其中討論度最高的短髮妹子名叫廖心恩，是一名DJ，她的IG也被網友神出來，目前有超過4萬追蹤數，平常也常貼出美照與粉絲分享。

    霹靂舞發展協會理事長鄭袁踴（中）與4名接待合照。（圖取自「高雄市霹靂舞發展協會」臉書粉專）

    霹靂舞發展協會理事長鄭袁踴（中）與4名接待合照。（圖取自「高雄市霹靂舞發展協會」臉書粉專）

    「高雄市霹靂舞發展協會」貼出團員與4名接待人員的合照。（圖取自「高雄市霹靂舞發展協會」臉書粉專）

    「高雄市霹靂舞發展協會」貼出團員與4名接待人員的合照。（圖取自「高雄市霹靂舞發展協會」臉書粉專）

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