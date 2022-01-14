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    中壢高商女學生西堤打工確診 全校近2千人下午緊急採檢

    桃園市政府教育局長林明裕今天中午表示，下午將在壢商加開採檢站，針對全校近2000名師生進行全面採檢。（記者魏瑾筠攝）

    桃園市政府教育局長林明裕今天中午表示，下午將在壢商加開採檢站，針對全校近2000名師生進行全面採檢。（記者魏瑾筠攝）

    2022/01/14 13:18

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園國際機場群聚染疫延燒到社區、銀行，其中就讀桃園市中壢高商的高三女學生，因在西堤餐廳打工染疫，昨天校方緊急宣布全校停課14天。桃園市政府教育局長林明裕今天中午表示，下午將在學校加開採檢站，針對全校近2000名師生進行全面採檢。

    國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未平，繼機場手推車人員染疫後傳給居服員妻子案17472，由於居服員曾到中壢區聯邦銀行健行分行開戶，並在過程中將口罩脫下講電話，疫情延燒到該分行累積已有14人染疫。

    由於該分行上週五曾在西堤牛排中壢中山店舉辦年終聚餐，昨天晚間中央流行疫情指揮中心緊急宣布新增一名本土案例，為10多歲女性，就讀中壢區某高職。中壢高商昨晚緊急發出停課通知表示，由於有1名學生為銀行群聚案的接觸者，經通報確診，依教育局指示，全校所有班別14日至27日停課14天。

    林明裕表示，壢商因有學生染疫停課14天，主要是有女學生在餐廳打工確診，而該餐廳曾有染疫的行員到該處聚餐，對此市府決定下午在學校加開PCR採檢站，呼籲全校（近2000名）師生撥空返校採檢，或是就近至7個採檢站進行採檢，希望大家能安然度過疫情、學校能夠平安，至於確診女學生的班級包括導師、任課老師及同學共45人，已全數送往集中檢疫所進行居家隔離。

    另，桃園市東興國中因有學生同住家人染疫，今天預防性停課1天，由於該校國二學生昨天前往外縣市露營，林明裕也表示，基於預防疫情擴散，已要求學校提前結束戶外課程，盡速返校。

    桃園市教育局指出，東興國中二年級學生昨天出發前往苗栗縣隔宿露營活動，此次活動共有621人如期出發，有170人未參加活動，當中包括有報名但未參加78人，目前該校有2名學生居家隔離14天；至於壢商全校則有1868人停課。

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