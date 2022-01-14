暫未考慮全國停課 潘文忠：學測、寒假仍照常

這波武漢肺炎疫情導致桃園群聚不斷擴大，教育部長潘文忠表示，目前仍屬雙北市、桃園市等區域性，寒假、學測與開學目前仍照舊，會密切聯繫指揮中心關注疫情，隨時應變。（記者吳柏軒攝）

2022/01/14 09:56

〔記者吳柏軒／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新一波疫情致國內確診激增，更牽連桃園多所學校提早停課，教育部長潘文忠表示，將密切關注疫情，目前仍屬區域性應變，雙北市、桃園市外，其他區域的寒假日期照舊，也尚未考慮延後開學，下週21日起將登場的大學學測也預計照常舉行。

潘文忠昨、今2天參加2022年全國大專校院校長會議。針對近期疫情衝擊校園，潘表示，已跟中央流行疫情指揮中心密切聯繫，目前掌握僅台北市、新北市、桃園市等疫情壓力較重，且高中、大學約下週起展開期末考試，暫未考慮實施全國停課，將特別提醒各校注意校園防疫。

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潘文忠也說，而21日到23日將實施大學學測，大考中心將採最高規格防疫，如單間試場人數降至36人，考生須戴好口罩、做好清潔與消毒，管控出入動線，用餐採隔板等，預計學測維持原訂計畫，但會跟各地教育局處密切勾稽，若有考生隔離將移至隔離試場，確診也有大學招聯會提供入學補救，提醒考生關鍵期備好體力、做好個人防疫、確保健康。

另，教育部也統計海外約有5千多名非獎學金的華語學生想來台，潘文忠說，先前考量近期農曆春節，將有大批返鄉人潮入境，為了避開，向指揮中心申請專案，預計3月再開放華語生入境，也將照原計畫進行，已請學校做好相關準備，未來疫情若有變化，將依指揮中心公布後再啟動因應。

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