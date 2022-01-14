為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    暫未考慮全國停課 潘文忠：學測、寒假仍照常

    這波武漢肺炎疫情導致桃園群聚不斷擴大，教育部長潘文忠表示，目前仍屬雙北市、桃園市等區域性，寒假、學測與開學目前仍照舊，會密切聯繫指揮中心關注疫情，隨時應變。（記者吳柏軒攝）

    這波武漢肺炎疫情導致桃園群聚不斷擴大，教育部長潘文忠表示，目前仍屬雙北市、桃園市等區域性，寒假、學測與開學目前仍照舊，會密切聯繫指揮中心關注疫情，隨時應變。（記者吳柏軒攝）

    2022/01/14 09:56

    〔記者吳柏軒／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新一波疫情致國內確診激增，更牽連桃園多所學校提早停課，教育部長潘文忠表示，將密切關注疫情，目前仍屬區域性應變，雙北市、桃園市外，其他區域的寒假日期照舊，也尚未考慮延後開學，下週21日起將登場的大學學測也預計照常舉行。

    潘文忠昨、今2天參加2022年全國大專校院校長會議。針對近期疫情衝擊校園，潘表示，已跟中央流行疫情指揮中心密切聯繫，目前掌握僅台北市、新北市、桃園市等疫情壓力較重，且高中、大學約下週起展開期末考試，暫未考慮實施全國停課，將特別提醒各校注意校園防疫。

    潘文忠也說，而21日到23日將實施大學學測，大考中心將採最高規格防疫，如單間試場人數降至36人，考生須戴好口罩、做好清潔與消毒，管控出入動線，用餐採隔板等，預計學測維持原訂計畫，但會跟各地教育局處密切勾稽，若有考生隔離將移至隔離試場，確診也有大學招聯會提供入學補救，提醒考生關鍵期備好體力、做好個人防疫、確保健康。

    另，教育部也統計海外約有5千多名非獎學金的華語學生想來台，潘文忠說，先前考量近期農曆春節，將有大批返鄉人潮入境，為了避開，向指揮中心申請專案，預計3月再開放華語生入境，也將照原計畫進行，已請學校做好相關準備，未來疫情若有變化，將依指揮中心公布後再啟動因應。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    不無小補！13行員確診全分行隔離 聯邦銀去年已為員工買防疫險
    2022/01/13 14:54

    不無小補！13行員確診全分行隔離 聯邦銀去年已為員工買防疫險
    第3劑誰可優先打？ 柯：接下來社工、遊民、八大行業
    2022/01/13 12:10

    第3劑誰可優先打？ 柯：接下來社工、遊民、八大行業

    肺動脈高壓及早用藥改變一生
    基隆醫療院所出現打疫苗排隊潮 子女不忍父母受寒代排隊
    2022/01/13 11:41

    基隆醫療院所出現打疫苗排隊潮 子女不忍父母受寒代排隊
    桃園染疫銀行員曾到關西採草莓 農場完成清消
    2022/01/13 11:36

    桃園染疫銀行員曾到關西採草莓 農場完成清消

    永慶房屋元宇宙 沉浸式賞屋新體驗
    醫護照顧確診者染疫 醫師怒：有患者擅關病房排氣設備
    2022/01/13 10:15

    醫護照顧確診者染疫 醫師怒：有患者擅關病房排氣設備
    公部門歲末聚餐是否取消？侯友宜：沒把握做好防疫就暫緩
    2022/01/12 11:07

    公部門歲末聚餐是否取消？侯友宜：沒把握做好防疫就暫緩
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播