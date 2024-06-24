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把荷包蛋當牛排？老闆傻眼貼公告 一票苦主曝誇張客制要求

有一家早餐店貼上公告稱「荷包蛋不是牛排」，要客人別再要求「六分熟、七分熟、八分熟」。（圖擷取自臉書）

有一家早餐店貼上公告稱「荷包蛋不是牛排」，要客人別再要求「六分熟、七分熟、八分熟」。（圖擷取自臉書）

2024/06/24 19:43

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕早餐是一天當中最重要的一餐，有網友發現，有一家早餐店貼出公告稱「荷包蛋不是牛排」，呼籲客人別再要求「六分熟、七分熟、八分熟」。照片曝光後，引起網友熱議，更釣出一票苦主分享跨張的客製化要求。

一名網友在「路上觀察學院」分享一張照片，可見他到一家早餐店消費，看見兩張黃色公告，左邊的公告提醒客人，闆娘不是算命小姐，請客人點餐說清楚飲料要「大杯、小杯、冰的、熱的」。

右邊的公告則強調，「荷包蛋不是牛排，只有半熟跟全熟，請不意再要求，六分熟、七分熟、八分熟...謝謝配合」。對此，令原PO直呼，「這個要求未免也太困難」。

照片曝光後，網友紛紛留言表示，「銅板的價格，要求五星級的享受」、「荷包蛋在那六七八分熟的，腦袋是被門夾到是不是？」、「那些點幾分熟的蛋的人，你們真的吃的出來差別嗎？還是嫌站煎台不夠忙呢？」、「若倒楣遇到一堆嬌生慣養的選擇障礙挑嘴又囉嗦，連趕上班拿個三明治也要等很久才能結帳」、「通常會有公告的店家，一定遇到很多鬼故事」。

也有不少早餐店老闆分享，「我做過7分熟的蛋，溫溫涼涼的奶茶」、「醬要5分之1」、「客人的半熟＝蛋黃完全沒熟，7~8分熟＝蛋黃不完全凝固」、「賣早餐常遇到飲料：1：比溫的再涼一些！2：不要那麼冰，幫我加點熱的！3：微甜再多一點點點糖，但是別太多！真想說林北是早餐店，不是飲料店...」、「蛋要5、6、7分熟，要加油膏、醬油、番茄或胡椒粉，各種各樣的客制化」、「其實放寬心，你點你的，反正不是全熟我一律煎半熟」。

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