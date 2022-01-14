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    案17721湖口、竹北足跡公布 竹縣匡列68人採驗中

    案17721湖口、竹北足跡。（新竹縣政府提供）

    案17721湖口、竹北足跡。（新竹縣政府提供）

    2022/01/14 10:48

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府表示，中央昨（13日）公布確診的桃園市案17721，為20多歲女性，在發病日的前4天成到新竹縣湖口地政事務所、咖啡館和竹北麵包店等，昨天下午已完成周邊環境消毒作業，目前匡列3處共68人，自我健康監測55人、居家隔離9人、自主健康管理4人，均採檢PCR送驗中。

    新竹縣政府表示，案17721在發病日（9日）前4天的1月5日上午8時25分曾到湖口鄉新湖地政事務所，全程有戴口罩停留約5分鐘，在8時33分至湖口鄉路易莎咖啡（湖口站前門市）外帶飲料全程有戴口罩停留約10分鐘，該店今日（14日）停業一天店內清消。1月9日下午3時55分至竹北市珈豐露麵包店，用餐約1小時未配戴口罩，該餐廳今（14日）起停業至1月17日，並進行清潔消毒。

    衛生局，呼籲曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，請儘速佩戴醫用口罩就醫，並通報1922或03-5511287，不得搭乘大眾運輸。

    案17721足跡：

    1/5上午8:25-8:30新湖地政事務所（新竹縣湖口鄉成功路105號）停留約5分鐘，全程戴口罩。

    1/5上午8:33-8:43路易莎咖啡（新竹縣湖口鄉中山路二段176號）停留約10分鐘，全程戴口罩，1月14日停業1日進行消毒。

    1/9下午3:55-4:54珈豐露麵包店（新竹縣竹北市嘉豐五路二段18號）用餐停留約1小時，用餐時沒有戴口罩，1月14日至1月17日停業4日進行消毒。

    案17721在湖口、竹北足跡公布，新竹縣政府環保局昨天下午已完成周邊環境消毒，3處共匡列68人採驗中。（ 新竹縣政府提供）

    案17721在湖口、竹北足跡公布，新竹縣政府環保局昨天下午已完成周邊環境消毒，3處共匡列68人採驗中。（ 新竹縣政府提供）

    桃園市17721案例湖口、竹北足跡， 新竹縣政府環保局昨天下午已完成周邊環境消毒，3處共匡列68人採驗中。（ 新竹縣政府提供）

    桃園市17721案例湖口、竹北足跡， 新竹縣政府環保局昨天下午已完成周邊環境消毒，3處共匡列68人採驗中。（ 新竹縣政府提供）

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