為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北防疫計程車隊清消 連旅客腳底都不放過

    新北防疫計程車隊司機們必須全副武裝，客人上車前必須先全身清消，連腳底都不放過。（記者何玉華攝）

    新北防疫計程車隊司機們必須全副武裝，客人上車前必須先全身清消，連腳底都不放過。（記者何玉華攝）

    2022/01/12 12:44

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通局指出，因應春節檢疫專案，新北市已有180輛防疫計程車上線服務，出勤前後都要求進行完整清消，最後打開所有窗戶，靜置10分鐘後，才能接送下一組乘客。

    交通局長鍾鳴時指出，防疫計程車司機必須落實防疫裝備穿戴，在接送旅客前，會從衛生主管機關先獲知旅客的接送資訊，例如從防疫旅館到居住地的移動服務，確認身分後，會針對行李、旅客全身上下完整消毒，連腳底都不遺漏。

    接著由旅客自行將行李放置至後車廂，司機開門請旅客上車，移動至指定地點，旅客下車後，司機必須就車門把手、車內隔簾、座椅、椅背、車門內側扶手、扶勾、車窗玻璃；防疫大巴則是座位區、拉環把手、車內地板全面徹底消毒，最後開啟窗戶，靜置10分鐘後，才能接送下一組客人。

    鍾鳴時補充指出，新北市計程車司機共有2萬3284人，已完成2劑施打者共2萬174人，占比86.6%，僅施打1劑者有3100人，占13.4%。公車司機有2560人，已完成2劑施打者計2522人，占比98.5%，僅施打1劑者31人，占1.2%，多屬新進人員，均尚未達第2劑施打期限，已通知計程車及公車業者達12週後儘速施打第3劑。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    歲末餐會多易群聚 侯友宜：沒把握做好防疫先暫緩
    2022/01/12 11:07

    歲末餐會多易群聚 侯友宜：沒把握做好防疫先暫緩
    法國武肺單日新增近37萬例 再創新高
    2022/01/12 10:52

    法國武肺單日新增近37萬例 再創新高

    年節送禮自用神攻略團聚就差這一味
    上車前請認清... 台南市授予防疫計程車專用標章
    2022/01/12 10:23

    上車前請認清... 台南市授予防疫計程車專用標章
    上午4長程航班再16人確診 王必勝：加強量能因應未來3天高峰
    2022/01/12 09:46

    上午4長程航班再16人確診 王必勝：加強量能因應未來3天高峰

    善用年終理財 十年身價翻一倍
    防疫計程車只載入境旅客 一般民眾可注意貼紙避免錯搭
    2022/01/10 16:52

    防疫計程車只載入境旅客 一般民眾可注意貼紙避免錯搭
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播