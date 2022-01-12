新北防疫計程車隊清消 連旅客腳底都不放過

新北防疫計程車隊司機們必須全副武裝，客人上車前必須先全身清消，連腳底都不放過。（記者何玉華攝）

2022/01/12 12:44

〔記者何玉華／新北報導〕新北市交通局指出，因應春節檢疫專案，新北市已有180輛防疫計程車上線服務，出勤前後都要求進行完整清消，最後打開所有窗戶，靜置10分鐘後，才能接送下一組乘客。

交通局長鍾鳴時指出，防疫計程車司機必須落實防疫裝備穿戴，在接送旅客前，會從衛生主管機關先獲知旅客的接送資訊，例如從防疫旅館到居住地的移動服務，確認身分後，會針對行李、旅客全身上下完整消毒，連腳底都不遺漏。

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接著由旅客自行將行李放置至後車廂，司機開門請旅客上車，移動至指定地點，旅客下車後，司機必須就車門把手、車內隔簾、座椅、椅背、車門內側扶手、扶勾、車窗玻璃；防疫大巴則是座位區、拉環把手、車內地板全面徹底消毒，最後開啟窗戶，靜置10分鐘後，才能接送下一組客人。

鍾鳴時補充指出，新北市計程車司機共有2萬3284人，已完成2劑施打者共2萬174人，占比86.6%，僅施打1劑者有3100人，占13.4%。公車司機有2560人，已完成2劑施打者計2522人，占比98.5%，僅施打1劑者31人，占1.2%，多屬新進人員，均尚未達第2劑施打期限，已通知計程車及公車業者達12週後儘速施打第3劑。

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