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    不無小補！14行員確診全分行隔離 聯邦銀去年已為員工買防疫險

    14行員確診全分行隔離，聯邦銀去年為員工買了防疫險（記者李靚慧攝）

    14行員確診全分行隔離，聯邦銀去年為員工買了防疫險（記者李靚慧攝）

    2022/01/13 14:54

    〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行桃園健行分行爆發嚴重的行員染疫事件，確診人數高達14人，所幸聯邦銀行在去年三級警戒之後，毅然決定為全體員工投保防疫險，該保單由兆豐保險承保，此次所有確診及必須居家隔離的行員都可獲得理賠，染疫者至少可領２萬元慰問金及每日1千元住院日額，多少為行員提供了經濟補貼。

    位處於分行第一線的銀行員，每日必須接觸大量客戶，原就是染疫高風險群，各金融機構除了為行員架設隔板、購買酒精、面罩等防護裝備，並沒有能夠真正有效阻絕行員染疫的策略，因此，只能購買保險，讓行員分散風險。

    聯邦銀行指出，此次行員遭到客戶傳染，該行也想了解該染疫客戶當日的行動，經由調閱監視器發現，該客戶除了驗證身分時短暫脫下口罩，另外在個人講電話時，也曾不自覺拉下口罩，但隨即遭行員制止戴回，總計該客戶共2度脫下口罩，就造成行員染疫的嚴重災情。

    所幸聯邦銀行曾在去年疫情最嚴重的三級警戒期間，為全體員工投保疫苗險，該保單由兆豐保險承保，保障內容為隔離費用10000元實支實付、染疫者定額給付關懷金20000元，若有住院可領取住院日額每日1000元，入住負壓或加護病房再加領每日1000元，1年保費僅529元，對於此次13名遭染疫行員，以及全體遭隔離的分行行員，多少可分攤經濟壓力。

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