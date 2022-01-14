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    比自來水還乾淨！ 高雄臨海再生水廠啟用日供3.3萬噸

    臨海再生水廠啟用，可日增3.3萬噸再生水。（記者蔡清華攝）

    臨海再生水廠啟用，可日增3.3萬噸再生水。（記者蔡清華攝）

    2022/01/14 11:44

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市長陳其邁今（14）日上午10時偕同內政部部長徐國勇、經濟部工業局副局長陳佩利、水利署副署長黃宏莆、議員陳致中及中鋼執行副總經理黃建智等人，出席「臨海水資源中心」啟用典禮，共同見證高雄水資源開發邁向新的里程碑。

    高雄第二座臨海再生水廠可供應再生水予中鋼、中油、李長榮化工、李長榮科技、中石化等5家用水端，為高雄市挹注每日3.3萬噸活水。水利局強調，處理過的再生水，保證比自來水還乾淨！

    水利局表示，因應氣候變遷致缺水風險大增，高雄市長期以來即重視水資源多元開發，全台第一座鳳山再生水廠2019年營運產製4.5萬噸／日，加上第二座臨海再生水廠營運產製3.3萬／日，合計7.8萬噸／日供應臨海工業區，大幅提升區域水資源調度彈性，未來更可配合周邊產業發展水源需求，擴充產量，最高可供應10.5萬噸／日。

    水利局指出，施工團隊歷經3年艱辛建設期，工程技術上除既有污水主幹管增設分流管線創國內首例，並在整廠興建設計導入BIM技術，運用AR、VR進行4D檢視，同時在遭遇COVID-19疫情與國內營建市場缺工缺料層層考驗下，仍設法克服挑戰，提早正式進入營運。

    市長陳其邁特別感謝內政部補助40.8億元，與經濟部媒合中鋼、中油、李長榮化工、李長榮科技、中石化等5家用水端支持市府政策使用再生水，也特別感謝花媽前市長陳菊、前代理市長許立明及劉世芳立委為高雄再生水發展奠定良好基礎。

    陳其邁表示，因應北高雄未來產業發展及台積電進駐，市府團隊將再積極推動楠梓及橋頭再生水廠，以持續開發多元水資源，穩定供應高雄地區產業與民生用水。

    內政部長徐國勇與高雄市長陳其邁共同出席啟用儀式。（記者蔡清華攝）

    內政部長徐國勇與高雄市長陳其邁共同出席啟用儀式。（記者蔡清華攝）

    處理後再生水，水質比自來水還乾淨。（記者蔡清華攝）

    處理後再生水，水質比自來水還乾淨。（記者蔡清華攝）

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