春節賞花！ 高市推彩繪大地61公頃花海迎賓

高市推彩繪大地61公頃花海迎賓。（記者陳文嬋攝）

2022/01/13 22:25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農曆春節何處去？高市農業局推出彩繪大地，於美濃、杉林區營造9大花海，總計61公頃迎賓，民眾暢遊美濃湖，欣賞美麗花海，採橙蜜香番茄，還能到六龜區泡溫泉，以農遊券消費抽大獎，享受農村旅遊的樂趣。

農業局今年斥資600萬元，攜手美濃、杉林區公所，推動彩繪大地，總計61公頃，美濃規劃5大花海、杉林規劃4大花海，目前已超過17公頃盛開，將陸續綻放美麗迎賓。

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農業局表示，9大花海包括美濃湖畔種植百日草、國道10號下台28線為大波斯菊，從月光山隧道進入杉林區兩側有向日葵、百日草及大波斯菊，行經杉林大橋兩側則是百日草、大波斯菊。

值得一提的是，美濃正值橙蜜香番茄產季，「春採橙蜜」體驗受歡迎，還能深入六龜區泡溫泉、賞梅花，到桃源區賞櫻花、梅花，成為民眾旅遊好去處，局長張清榮歡迎大家來高雄體驗農村加乘樂趣。

此外，市府推出農遊券好康加碼雙重送，迄今超過4萬多人使用農遊券、5倍券等振興劵，3個多月總收券金額超過1億3000多萬元；美濃農會總幹事鍾清輝說，振興劵推波助瀾下，不但農業周邊受益外，連粄條店也荷包滿滿。

張清榮表示，民眾以農遊券消費滿500元，市府加碼送100元高雄券，且免登錄發票及憑證抽大獎，有機會抽GOGORO電動機車、爽吃1年農產品，還能月月抽液晶電視、3C產品、農產品等，將送出超過600份好禮。

高市推彩繪大地61公頃花海迎賓。（記者陳文嬋攝）

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